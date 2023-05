Estas son las locaciones tlaxcaltecas que aparecen en “El último vagón”

Tlaxcala, Puebla y Veracruz fueron los estados que el director mexicano Ernesto Contreras eligió para filmar su más reciente obra “El último vagón”, la cual contó con la participación de actores tlaxcaltecas.

Doble Vía

Saca las palomitas y checa cuáles fueron las locaciones que hicieron brillar a nuestro estado.

Atlangatepec

La presa de Atlangatepec es la primera locación de la película. Imagen: Captura de pantalla

La presa de Atlangatepec es una locación que aparece en más de una escena de “El último vagón” y, de hecho, es la primera de toda la cinta.

La inmensidad del espejo de agua tlaxcalteca dejó inolvidables postales junto a los actores al permitir que desarrollaran su personaje con libertad y transmitieran a los espectadores un sinfín de sensaciones como tensión, euforia y calma.

Dato curioso: Esta presa fue creada en 1961 como parte del proyecto de captación de agua pluvial del entonces presidente de México Adolfo López Mateos. Desde entonces, se convirtió en un importante centro ecoturístico y potenciador de actividades económicas primarias.

Sindicato Ferrocarrilero de Apizaco

El edificio del STFM, ubicado en Apizaco, fue intervenido para la simular las oficinas de la SEP. Imagen: Captura de pantalla



“Estás en Apizaco” corea con orgullo un grupo de obreros en el minuto 67 de la película “El último vagón”. Y es que la ciudad rielera fue una de las locaciones principales para el rodaje.

El Centro Cultural “La Libertad”, dos casas antiguas del municipio y el Sindicato de Trabajadores del Ferrocarril Mexicano (STFM) Sección 03 estuvieron a disposición del gerente de locaciones César González.

Dato curioso: Durante el desarrollo de la película, el edificio del STFM, ubicado en la avenida Zaragoza, fue intervenido para la simular las oficinas de la SEP. Sin duda, su aire melancólico de colores cálidos fue perfecto para la historia.

Hacienda de San Pedro Tenexac

La hacienda de San Pedro Tenexac le dio misterio al argumento. Imagen: Captura de pantalla

Esta imponente hacienda se ubica en el municipio de Terrenate y surge de entre los llanos enverdecidos con sabinos, nopales y magueyes en Tlaxcala. La antigüedad de la edificación genera un ambiente misterioso y romántico, la cual resplandece a todo color en la cinta.

Dato curioso: La construcción de la hacienda tiene su origen en el siglo XVIII; sin embrago, la zona donde se ubica fue poblada anteriormente por otomís que, con junto a mexicas y tlaxcaltecas, conservaron su cultura durante siglos.

Ferrocarril de El Carmen Tequexquitla

Las vías del tren y el campo de El Carmen también se convirtieron en set temporal para el rodaje de la cinta. Niños corriendo en los llanos y planos secuencias del paisaje fueron la escenografía natural que el guion exigía.

Las vías del tren y el campo de El Carmen Tequexquitla mostraron el pasaje de Tlaxcala. Imagen: Captura de pantalla

Dato curioso: El municipio Tequexquitla fue una antigua hacienda que, con el tiempo, se convirtió en cabecera municipal. Sin embargo, nunca perdió sus campos enverdecidos y enormes terrenos agrícolas. Los primeros pobladores se dedicaron a la explotación del tequexquite y más tarde comenzaron a explotar las minas de arena.

El ferrocarril fue uno de los parteaguas para el desarrollo de la entidad, aunque actualmente se trate de un sitio que sólo queda en el recuerdo.

¿De qué trata “El último vagón”?

“El último vagón” es la adaptación cinematográfica de la novela homónima de Ángeles Doñate, escritora y periodista española.

Aquí es narrada la emotiva aventura de Ikal, un niño que junto a sus amigos descubre el significado de la amistad, los retos de crecer y el impacto de los maestros en su vida. Se trata de una historia para homenajear a los maestros que nos marcan.

¿Dónde ver la película?

La película se encuentra disponible en el catálogo de Netflix desde el viernes 26 de mayo.