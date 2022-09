¿Septiembre es mes de los sismos, y se pueden predecir? Esto dice la UNAM

La desinformación no ha cesado en la conversación pública luego del último sismo y su coincidencia con los ocurridos históricamente en México durante septiembre. No es para menos, pues las diversas teorías sobre el movimiento telúrico tienen su origen en la pluriculturalidad del país.

Sin embargo, la comunidad científica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se ha preocupado por esclarecer ciertas aseveraciones erróneamente difundidas.

¿Predicción sísmica?

Explica, en primer lugar, que los sismos no se pueden predecir. Ni la tecnología ni la teoría permiten conocer anticipadamente la ubicación espacial (latitud, longitud o profundidad), temporal (fecha ni hora de origen) ni la magnitud de un sismo.

En ese sentido, es muy común hacer suposiciones sobre fenómenos meteorológicos como el clima cuando se habla de temblores, pero lo cierto es que la física de las placas tectónicas y de la atmósfera son diferentes, por lo tanto, no influye una sobre la otra a pesar de que ambas forman parte del planeta.

¿Qué hay de cierto y de falso sobre los sismos? Dale clic a esta imagen de @CulturaUNAM para saber más sobre los mitos alrededor de estos fenómenos geológicos. pic.twitter.com/9Uo0gAiH0R — UNAM (@UNAM_MX) September 19, 2022

Nuestro país está situado sobre cinco placas tectónicas (donde ocurre el movimiento por un tipo de transferencia de energía). La mayor parte del territorio continental pertenece a la placa Norteamericana, mientras que la península de Baja California pertenece a la placa del Pacífico; en el litoral del Pacifico se tiene la microplaca de Rivera, la placa de Cocos, y la del Caribe.

Posteriormente, señala que los términos “oscilatorio” y “trepidatorio” no son adecuados, ya que un sismo genera movimiento en todas direcciones: verticales, horizontales y su combinación que, por cierto, no se miden en grados. La escala de Richter fue establecida solo para sismos en California registrados como un sismógrafo particular (Wood-Anderson).

Los sismos de septiembre

Asimismo, refuta la idea de que septiembre sea el mes con más sismos. “No hay temporada de sismos, en un país sísmicamente activo como México, todos los días tiembla”, confirma Sismology Is The Wave.

Los registros del Servicio Sismológico Nacional (SSN), realizados desde hace 111 años, muestran que el mes con mayor frecuencia de movimientos telúricos es diciembre, pero esto no quiere decir que sus temblores sean los más severos.

Finalmente, recordemos que México es uno de los países con mayor actividad telúrica del mundo. Según estadísticas, se registran más de 90 sismos por año, lo que equivale a un 60% de todos los movimientos telúricos que se registran en el mundo y las especulaciones van en contra de este hecho científico.

