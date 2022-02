SOY | Injertos capilares, un recurso que cambia vidas

Para muchos, la posibilidad de realizarse un trasplante de cabello puede ser algo que prácticamente les cambia la vida. No sólo es cuestión de vanidad, pues estos procedimientos ayudan a las personas a reafirmar su autoestima y a tener una mayor seguridad en sí mismas.

Incluso, hay quienes experimentan un cambio radical en su persona, como cuenta el doctor Enrique Orozco, especialista en la materia con respaldo de la American Board of Hair Restoration Surgery:

“He tenido casos, como el de un paciente llamado Felipe, a quien operé cuando tenía 63 años. El señor caminaba diferente, como un adulto mayor, pero unos meses después de que le pusimos cabello vimos un proceso de rejuvenecimiento mental, no sólo físico, y de pronto ya lo veíamos llegar en una moto, con lentes oscuros y chamarra de cuero, ¡porque se volvió a sentir joven!”, comparte el especialista, en entrevista con El Sol de México.

“También recuerdo a un actor, Aarón Balderi -continúa- quien dice que ya había perdido mucha seguridad en su proceso de actuación, y venía en declive toda su parte física, emocional y de autoestima, las cuales dieron un levantón, y es que la gente te empieza a percibir distinto, te lo digo abiertamente porque yo lo viví, ese fue mi caso también”.

Orozco, quien también experimentó alopecia a pesar de ser muy joven, se realizó una primera cirugía con la cual no vio muchos resultados, y eso fue lo que lo llevó a especializarse en la materia.

En el mundo sólo hay 270 personas certificadas para realizar trasplante de cabello, y una de ellas es este mexicano, pionero en la llamada técnica de Extracción de Unidades Foliculares (FUE), que fue inventada por un japonés.

“En 1980 los especialistas se dan cuenta de que un japonés loco había inventado esa técnica, aunque no le habían hecho mucho caso. La técnica consiste en que, en lugar de cortarte, te hago microinsiciones alrededor del folículo y tomo el pelito, a eso se le llama “saca bocados”, y eso cuando lo jalo ya viene con todo; tomo copletamente el cabello y voy poniendo uno por uno... Lo normal es que saquemos de uno a cuatro, pero hay veces que salen hasta seis”.

El médico, quien es CEO de Clínica DrEO, agrega que hay casos en los que el resultado emula al cabello natural al 100 por ciento, aunque aclara que siempre depende de factores como la calidad del cabello y cómo cicatriza el paciente.

Foto: Cortesía Clinica DrEO

LA MAYORÍA SON HOMBRES

Cuenta que alrededor del 90 por ciento de sus pacientes son hombres, aunque subraya que cada día es más común que acuden a él mujeres.

“Es que con la evolución del empoderamiento femenino, también han venido algunos peros, como el estrés y el cambio de estilo de vida para las mujeres, con lo que han aumentado los casos de calvicie en ellas también, a pesar de que antes no era tan frecuente”, señala.

Sin embargo, la proporción de clientes que acuden a él para otro tipo de injertos, como pudieran ser los de cejas o pestañas, es completamente al revés, es decir 90 por ciento de mujeres.

QUIÉNES BUSCAN UN TRASPLANTE

“La mayoría son profesionistas, muchos empresarios y también actores… Gente que quiere lucir físicamente mucho mejor, por ejemplo, mucha gente de ventas y muchos abogados, incluso más que los actores. También los políticos y en general personas que están en contacto con otras personas o clientes, porque si estás con un cliente, pues quieres verte mejor y esto te va a ayudar en tu seguridad”, destaca el especialista, quien luce su cabello largo, pintado de verde, amarrado en forma de chongo.

Orozco también remarca el hecho de que este tipo de procedimientos se deben realizar para lograr algo estético, acorde con la personalidad del paciente.

“Muchos pasan de tener algo natural a exagerar con la cantidad de cabello, y tampoco se trata de eso. Creo que tienes que valorar en qué edad estás, yo por eso siempre les recomiendo lo que creo que es lo mejor, les doy opciones, y hay veces que los hago firmar si yo no estoy de acuerdo con un diseño. Es más, si estoy muy en desacuerdo con una solicitud, no hago la cirugía.

Y es que, como sucede en el área de las cirugías estéticas, en el caso del trasplante capilar también hay clientes que rayan en lo excéntrico.

“Una vez tuve a un paciente que quería una barba picuda, pero en círculo, parecida a la de un personaje de Los juegos del hambre. Cuando me la pidió, yo le dije: Discúlpame, pero eso no lo voy a hacer. Y suele pasar, tampoco falta la chica que te dice: A mi novio le encanta el vello púbico, ¡quiero ponerme más! También hubo un paciente que me dijo: que quería que le pusiéramos 10 cm de vello en el abdomen, pero así, con regla, y pues no, obviamente no lo pusimos… Son muchas locuras”, comparte.

Foto: Cortesía Clinica DrEO

NO TODOS SON CANDIDATOS

Aunque las llamadas alopecias clásicas son tratables en el 90 por ciento de los casos, Orozco recalca que hay algunas que no, sobre todo cuando la alopecia ya es muy agresiva, cuando ya no hay “zona donadora” o cuando hay alopecias cicatriciales o autoinmunes. En cualquier caso, la mejor forma de saberlo es con una consulta previa con el especialista.

Otro mito que el doctor quiere derribar es el de que este procedimiento no duele. Asegura que quienes lo venden de esa manera, le mienten a sus pacientes, y aclara:

“Sí duele, pero la anestesia, aunque el procedimiento no. También hay que tomar en cuenta que hay gente que tiene muy bajo el umbral del dolor y es eso lo que hace la diferencia entre que duela o no.

En cuanto al precio de este tipo de procedimientos, dice que es algo relativo:

“Antes era carísimo, tenías que vender un riñón y medio y aún así, podía ser que no quedaras bien. Luego, con la demanda ya se compensó, aunque depende mucho del doctor. En rango de precios te diría que va de los 20 mil a los 100 mil pesos. También depende mucho de las necesidades del paciente, pero el promedio estándar está alrededor de los 60 mil pesos, que es algo que muchos ya pueden pagar, porque antes no bajaba de los 100 mil”.

