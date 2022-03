¿Te mordió una víbora? No te preocupes, en Tlaxcala existen suficientes antídotos

Entrar en pánico tras la picadura o mordedura de algún insecto o reptil venenoso es una reacción habitual, por lo que es importante saber cómo actuar ante una situación de este tipo para evitar síntomas graves, recibir atención médica y aminorar los efectos.

Local Se eleva atención por mordedura de víbora, en Tlaxcala

En la entidad existen ocho hospitales generales y cuatro comunitarios con diversos antídotos para atender tales casos, pero el más solicitado entre los tlaxcaltecas es para combatir la mordedura de víboras, de las cuales la de cascabel es la de mayor incidencia. Le siguen los percances causados por arañas viuda negra y violinista, en la tercera posición están los provocados por alacranes. Es en julio, agosto y septiembre la temporada de mayor frecuencia en infantes y adultos.

Las ronchas, inflamación, dolor o enrojecimiento son algunos de los primeros síntomas, por lo que es importante acudir lo más pronto posible para evitar reacciones severas, los especialistas recomiendan acudir en los primeros 30 minutos y no exceder de las seis horas del ataque.

La doctora Diana Bárbara Vargas Aguilar es responsable estatal del programa de enfermedades transmitidas por vector e intoxicación por artrópodos. | César Rodríguez

Los lugares oscuros y húmedos de los hogares son idóneos para las arañas y alacranes, pero en el campo y zonas rurales también se encuentran estos animales, incluidas las serpientes, de ahí que la exposición a ser víctima de su veneno es alta y es necesario saber que existe un suero hiperinmune para la intoxicación por picadura o mordedura.

La doctora Diana Bárbara Vargas Aguilar, responsable estatal del programa de enfermedades transmitidas por vector e intoxicación por artrópodos, explicó la importancia de estos sueros, cuyo nombre correcto es faboterápicos, por no ser una vacuna o un medicamento, pero son empleados para contrarrestar el efecto del veneno. Son administrados vía intravenosa y viene en frascos ámpula liofilizado, es decir, en polvo con un diluyente que es agua inyectable para generar una solución de cinco mililitros.

En Tlaxcala existen ocho hospitales generales y cuatro comunitarios con diversos antídotos para atender los casos. | César Rodríguez

¿QUÉ HACER EN CASO DE PICADURA O MORDEDURA?

Acudir lo más pronto posible a alguno de los 12 hospitales de la Secretaría de Salud que cuentan con faboterápicos, son ocho generales situados en Tlaxcala, Huamantla, Calpulalpan, Tzompantepec, Nativitas y San Pablo del Monte, en esta clasificación incluyen el Hospital de la Mujer y el Infantil de Tlaxcala; mientras que los comunitarios están situados en Zacatelco, Contla, Tlaxco y Tequexquitla.

Tras una valoración por los especialistas será suministrada la dosis, la cual puede ir de uno a cinco frascos, pero hay casos que requieren hasta 70 dosis para la recuperación.

Con respecto a la solicitud de este suero, simplemente el paciente llega, solicita una consulta y explica la situación para ser suministrado de manera gratuita, además son de fácil acceso debido al abasto de los tres tipos de faboterápicos -antiviperino, arácnido y alacrán- en la entidad y hay disponibles de manera permanente, es decir, las 24 horas y durante los 365 días del año.

Aunque hay una temporada alta para este tipo de incidentes, ocurren durante todo el año. | Pixabay

Además, las clínicas del IMSS e ISSSTE también cuentan con estas dosis, de ahí que en caso de un desabasto o no contar con el suero requerido, el personal de la Secretaría de Salud pide un “préstamo” con estas instancias para atender al paciente, incluso, tienen la posibilidad de solicitar la sustancia a otras entidades.

No obstante, el faboterápico no es la única opción para estabilizar al paciente y existen casos que no los requieren por tener síntomas leves o por no ser atacados por animales de importancia médica y se les suministra analgésicos y antiinflamatorios.

CIFRAS

Casi el 100 % de este tipo de agresiones atendidas en Tlaxcala ocurren en las extremidades superiores e inferiores, de ahí que las manos y piernas son las zonas de mayor riesgo.

Aunque hay una temporada alta para este tipo de incidentes, ocurren durante todo el año. Por lo tanto, los reportes semanales, mensuales y anuales detallan que el promedio del consumo de faboterápicos antiviperinos son de 800 frascos cada 12 meses, mientras que el antiarácnido ha sido de 100 a 150 dosis y antialacrán tiene entre 50 a 80 al año.





800 personas al año, en promedio, son mordidas por serpientes en zonas rurales de la entidad.

