Monolito de metal aparece en colina de Gales ¿de qué podría tratarse?

Una estructura metálica de al menos tres metros de altura causó emoción y extrañeza en una colina en Gales, después de que apareciera de un día para otro y sin ninguna explicación.

Pobladores de la región de Hay-on-Wye dieron a conocer el avistamiento a comienzos de marzo, es una estructura similar a un monolito de acero y que se encuentra enterrado en la tierra sin nada más cercano a su alrededor.

Medios locales como Wales Online señalaron que en un inicio la población pensó que se trataba de pruebas científicas o de incluso de un objeto recolector de agua de lluvia, pero al inspeccionarlo de cerca no parecía ser nada igual a algo que hayan visto antes.

“Me di cuenta que era demasiado alto y extraño para eso”, explicó Richard Haynes, uno de los pobladores. “Luego me acerqué y tenía al menos tres metros de altura y era triangular, definitivamente de acero inoxidable. Era hueco y me imagino que era bastante ligero. Lo suficientemente ligero como para que dos personas lo carguen y lo planten en el suelo”.

Richard, quien suele ser recorrer esa ruta al ser corredor, explicó que nunca había visto algo igual en la zona y que, apenas hace dos semanas no se encontraba el objeto, algo que pudo constatar al consultarlo con algunos amigos de la zona.

¿De qué podría tratarse este monolito?

Una vez que se dio este avistamiento en Gales, los usuarios en redes sociales y los medios locales recordaron que objetos así ya habían aparecido con anterioridad en otras partes del mundo.

Todo comenzó en el 2020 cuando estructuras similares aparecieron sin razón en los estados de California y Utah en los Estados Unidos. Después de que se generara mucha expectativa y que se rumorara con la posibilidad de que fueran objetos extraterrestres, resultaron ser dos obras de un grupo de artistas de nombre “The Most Famous Artist” con sede en Nuevo México.

Posteriormente, en 2021, apareció una más, ahora en Turquía, pero tras unos días de misterio se reveló que había sido el mismo gobierno del país quienes la habían colocado con la intención de generar expectativa por un nuevo programa espacial.

Objetos similares se pudieron observar en países como Rumania y Ucrania. Ya en territorio británico se les ha visto en la isla de Wright y en la zona de Somerset en Inglaterra.

Este último avistamiento incluso apareció con el mensaje “No Bansky”, por lo que se interpretó que podría tratarse de una colaboración de varios artistas con Bansky, quien está acostumbrado a realizar este tipo de obras que conviven con el entorno real.

Sobre la actual en Gales todavía nadie se ha pronunciado como el creador, pero se espera que en los próximos días se de a conocer el autor o desaparezca de la misma forma que apareció para aumentar la expectativa, como ya también ha ocurrido en otras ocasiones.