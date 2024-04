Aspirantes a senadores no muestran interés en participar en debates, revela INE

Aunque el Instituto Nacional Electoral (INE) giró una invitación a quienes encabezan las candidaturas rumbo al Senado de la República para sostener un debate, los abanderados de las diferentes fuerzas políticas no han dado respuesta ni mostrado interés por participar de este ejercicio, lamentó el vocal ejecutivo de la Junta Local, Jesús Lule Ortega.

En entrevista, mencionó que el INE, en el ámbito de la elección de senadurías en el estado, convocó a todos los candidatos que están registrados para esa elección, para que si era de su interés participar en un debate lo manifestaran, pero hasta el momento no han recibido ninguna respuesta.

Señaló que si no existe la disposición simplemente no tendrán una promoción, pues no pueden hacer más allá de lo que los obliga la ley, debido a que el reglamento de elecciones y el acuerdo del Consejo General que aprobó precisamente busca promover ese tipo de ejercicios sigue vigente, pero si no existen las condiciones no lo harán.

Recordó que la invitación a los candidatos la extendieron en marzo pasado, aunque le atribuyó esa falta de respuesta a la agenda propia de los abanderados, la cual deben desahogar para dar a conocer sus ofertas.

Puntualizó que para el caso de las senadurías el INE organizaría ese debate, pero los mismos candidatos deberán también cubrir los gastos que de él se deriven, pues la participación sería en términos de lo que establece la normatividad, es decir, sin recurso, al estar establecido específicamente sobre ese tema que los recursos institucionales no están comprometidos para el desarrollo de sus ejercicios democráticos.

Los mismos candidatos tendrían que buscar cuáles son las fuentes de financiamiento que deberían de tener porque no hay un presupuesto específico ni determinado para eso en el Instituto Nacional Electoral.

El Consejo distrital 03 es el encargado de darle seguimiento a la solicitud que Juan Manuel Cambrón Soria hizo al INE para organizar un debate.