Candidatos al Congreso de la Unión confrontan sus propuestas en foro organizado por la iniciativa privada

Ante empresarios tlaxcaltecas, candidatos al Congreso de la Unión confrontaron sus mejores propuestas de campaña de cara a las elecciones del próximo 2 de junio, durante el foro “Por el Tlaxcala que queremos. Diálogos con candidatos a senadores y diputados federales”.

En el salón Arlequín de Apizaco, los abanderados políticos coincidieron en su compromiso por el desarrollo económico de la entidad, el mejoramiento de la seguridad pública, la educación, el servicio de salud y la ejecución de proyectos sociales y empresariales que verdaderamente tengan resultados.

Aunque en momentos los candidatos aprovecharon para reprocharse entre sí su trayectoria política y cuestionar a sus líderes nacionales, rubricaron ante integrantes de la Alianza Empresarial de Tlaxcala sus compromisos políticos y coincidieron en la necesidad de tener este tipo de espacios para compartir sus propuestas de campaña.

A este encuentro asistieron los candidatos a diputados federales: Raymundo Vázquez Conchas y Alejandro Aguilar López, por la coalición “Sigamos Haciendo Historia” de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT); Mariana Jiménez, Eladia Torres y Juan Manuel Cambrón, de la coalición “Fuerza y Corazón por México”; Rosa Isela Pérez, abanderara del Distrito 03 por Movimiento Ciudadano (MC); Cecilia Figueroa, del Distrito 02 de MC.

Además del candidato del PT al Senado de la República, Rodrigo Cuautle; la candidata Elsa Cordero Martínez y Alfonso González por MC, al igual que Anabell Ávalos Zempoalteca por “Fuerza y Corazón por México”.

LOS CANDIDATOS A DIPUTADOS FEDERALES

Rosa Isela Sánchez Rivera, candidata por el Distrito 03 de MC, ofreció cuidar las políticas públicas que defiendan a los ciudadanos, al reconocer que hay deficiencias en la educación y salud pública del país, al tiempo de cuestionar los presupuestos del Gobierno federal en el rubro.

Opinó que la relección no es mala, pero los políticos que buscan extender su periodo no están haciendo nada de sus obligaciones y, por el contrario, respaldan leyes que afectan a los distintos grupos sociales.

En su turno, Cecilia Figueroa, candidata del Distrito 02 por MC, indicó que en seguridad Tlaxcala necesita una fuerza civil porque no está de acuerdo en la militarización del país; en el desarrollo económico afirmó que es necesario impulsarlo con mejores condiciones financieras, herramientas logísticas, de infraestructura, incentivos, así como trámites más fáciles.

Puntualizó que en educación debe invertirse en la capacitación al magisterio; ofrecer escuelas de tiempo completo en apoyo a las madres y padres trabajadores; capacitar constante a los policías para exigir mejor seguridad.

Mientras, la candidata por el Distrito 01, Mariana Jiménez, también de “Fuerza y Corazón por México”, criticó la deficiencia, deshonestidad, falta de transparencia en el uso del recurso público y los altos costos de obras faraónicas del Ejecutivo federal. De ahí que planteó brindar las herramientas necesarias a las micro, pequeñas y medianas empresas para que sigan como el pilar de la economía mexicana y no vuelva a ocurrir el cierre de negocios como pasó en la pandemia de Covid-19.

Sostuvo que de llegar a ser diputada será cercana a la gente y actuará como un contrapeso en el Congreso de la Unión porque México lo necesita. “No más obediencia ciega y absoluta, he caminado por los 19 municipios del Primer Distrito y en esos recorridos he sentido el abandono de nuestras autoridades, especialmente de nuestros actuales legisladores, de quienes la gente no conoce sus nombres”.

En el uso de la voz, Eladia Torres, abandera por el Distrito 02 de la coalición “Fuerza y Corazón por México”, sostuvo que regresará a Tlaxcala el presupuesto de salud porque lo necesita la población; vigilará que el recurso federal se aplique correctamente; restituirá los fondos que contribuyen a fortalecer la infraestructura y el campo en los municipios.

En su turno, Juan Manuel Cambrón, candidato por el Distrito 03 de “Fuerza y Corazón por México”, aseguró que defenderá con dignidad a Tlaxcala en la máxima tribuna del país, pues la gente está cansada de los políticos que no cumplen ni regresan a las comunidades, por eso el dos de junio los tlaxcaltecas podrán dar un nuevo rumbo político a la entidad.

Tajante, aclaró que no se vale de sus apellidos para pedir el voto, por el contrario, en sus recorridos habla sobre su trabajo en el Legislativo local, siendo comprometido, levantando la voz por los diferentes grupos sociales.

Alejandro Aguilar López, candidato a diputado del Distrito 01 por la coalición Morena-PT-PVEM, opinó que cada seis años no es necesario reinventar al país, sólo tener una visión de futuro con planes reales al reconocer que Tlaxcala tiene problemas de erosión e inseguridad.

Se pronunció por encontrar las coincidencias de todos los actores políticos, la sociedad y gobierno para brindar mejores proyectos a los tlaxcaltecas, lejos de las descalificaciones políticas.

Finalmente, Raymundo Vázquez Conchas, candidato del Distrito 02 de coalición Morena-PT-PVEM, aseguró que el amor por Tlaxcala y la gente seguirá como su prioridad. “Este dos de junio tendrán un diputado federal que irá a defender los derechos de nuestra sociedad, de nuestros empresarios tlaxcaltecas y de todos los representantes. Soy un hombre de principios y valores”.

LOS CANDIDATOS AL SENADO DE LA REPÚBLICA

En el caso de los candidatos a senadores por Tlaxcala, Rodrigo Cuautle, abanderado del PT, afirmó que de ganar las elecciones del dos de junio será un facilitador para los proyectos sociales, educativos, empresariales y emprendedores. Al asumirse como la voz del pueblo, pidió a la gente darle su voto de confianza en las votaciones.

Anotó que respaldará con responsabilidad la reducción de la jornada laboral para equilibrar los costos finales que llegan al consumidor; cuidar los ecosistemas a través de la reforestación de áreas verdes, incluso por cada familia que tenga un hijo se comprometa por sembrar cuatro árboles.

Por su parte, Elsa Cordero, de Movimiento Ciudadano, propuso reformas que ayuden a disminuir la pobreza; que los presupuestos y programas atiendan las necesidades urgentes sin fines electorales; avaló la promoción de incentivos para las empresas que impulsan la creación de empleo. Dijo que promoverá una agenda legislativa que de certeza a la iniciativa privada con modernización y profesionalización.

En tanto, Anabell Ávalos Zempoalteca, de “Fuerza y Corazón por México”, ofreció al sector empresarial su palabra para que desde el Senado de la República sea una aliada en el desarrollo económico con oportunidades de capacitación; fortalecer que los alumnos tengan una educación tecnológica; estímulos a los empresarios, entre otras propuestas.

Alfonso González Corona, de MC, planteó acciones para eliminar la impunidad y acceder a la justicia; estrategias para incrementar la competitividad educativa y laboral; que los institutos tengan autonomía.

IP: CANDIDATOS ESQUIVARON PROFUNDIZAR EN EL TEMA

A decir de los dirigentes de los organismos empresariales, los candidatos a diputados federales y Senadores esquivaron profundizar en respuestas detalladas del desarrollo económico, seguridad y reformas laborales, durante el Foro “Por el Tlaxcala que queremos. Diálogos con candidatos a senadores y diputados federales”.

Al respecto, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos (Canaco-Servytur), Joseph Rodríguez, opinó que el objetivo del Foro se cumplió en su mayoría, al tiempo que aclaró que no fue hacer un debate, sino escuchar las propuestas de campaña.

Consideró que fue importante tener presente a los abanderados de los partidos políticos para observar si están preparados para desempeñarse como servidores públicos, pues en su exposición mostraron su ideología política y al responder las preguntas económicas esquivaron profundizar.

“El objetivo es que presentaran lo que tenían y particularmente lo que podrían hacer desde el escalafón que buscan para Tlaxcala. A mí me deja satisfecho en general, fue una gran oportunidad para escucharlos y también para entender si es una persona preparada o no”, anotó el dirigente de la Canaco-Servytur.

Por su parte, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), César Reyes Chávez aseveró que hubo candidatos que quedaron a deber en sus propuestas del tema económico, incluso mostraron desconocimiento y otros respondieron con mejores argumentos.

Luego, insistió en que es necesario que los candidatos sean propositivos con la sociedad, al tiempo que expliquen sus propuestas en desarrollo económico, seguridad y reformas laborales, temas que le interesa a la iniciativa privada para tener un mejor ambiente de oportunidades financieras.

“Que el foro despierte el interés de que todos tratemos de tener más información de los candidatos para que la decisión que tomemos el dos de junio sea que la gente que nos gobierne haga realmente acciones positivas por el país”, dijo.

Al referirse de la ausencia de los candidatos al Senado por Morena y el PVEM, el presidente de Coparmex respondió que se perdieron la oportunidad de presentar a la iniciativa privada su oferta política, a pesar de que confirmaron su asistencia al foro.

Los candidatos al senado de la República en la foto oficial de Diálogos Ciudadanos. Everardo Nava / El Sol de Tlaxcala

