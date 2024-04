La 4T es tan generosa que permitirá que llegue una mujer a la Presidencia: Claudia Sheinbaum

La candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, afirma que la Cuarta Transformación (4T) es tan generosa que permitirá que una mujer llegue a ocupar la Presidencia de la República.

Al expresar, este martes, durante su tercer mitin del día por el Oriente del Estado de México (Edomex) que las mujeres tienen voz y participación, remarcó que “se quedó atrás el dicho de que ‘calladita te ves más bonita’” reprochó.

Más temprano, durante el inicio de su gira proselitista por el Oriente del estado de México, en un encuentro con mujeres del municipio de los Los Reyes-La Paz, recordó el comentario misógino que hizo el ex entonces presidente Vicente Fox en 2006, que se refirió a las mujeres como “lavadoras de dos país”.

Resalta que Morena busca la igualdad de género

Sheinbaum por la mañana dijo: “No podemos olvidar que cuando fue presidente nos llamó lavadoras de dos patas”.

Ya por la tarde, la candidata retomó el tema de la discriminación de género y expuso ante cientos de personas en el municipio de Chimalhuacán, que las mujeres pueden lograr cualquier cosa que se propongan y desempeñar la profesión que deseen.

”La cuarta transformación es tan generosa que por primera vez en 200 años va a llegar una mujer a la Presidencia de la República. Y es que las mujeres mexicanas, ya dijeron: se quedó atrás aquél lema —¿no sé si se acuerdan?—, que decía ‘calladita, te ves más bonita’; eso ya no”, sentenció.

“Las mujeres tenemos voz, tenemos participación. Se quedó atrás eso de qué las mujeres no podíamos, ¡Claro que podemos!

"Las mujeres podemos ser ingenieras, abogadas, policías, astronautas, podemos ser futbolistas, beisbolistas, presidentes municipales, diputadas, senadoras y presidentas de la República”, remarcó.

"Dije que me venía comprometer a Chimalhuacán. Nosotros tenemos principios y los llevo grabados en el corazón. Nosotros no mentimos, no robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo del Edomex, ni al pueblo de México”, señaló.

Previamente, Sheinbaum aseguró que va a ser una presidenta “que esté al servicio del pueblo de México, con el pueblo, por el pueblo y para el pueblo”.

Continuarán los programas sociales

También, aseveró que ella es la única que puede garantizar la continuidad de los programas sociales del gobierno que le adjudicó al presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Soy la única que puede garantizar los programas sociales convertidos en derechos del presidente Andrés Manuel López Obrador”, dijo la candidata y a renglón seguido acusó a Xóchitl Gálvez, candidata de la oposición de querer desaparecerlos.

“A ver, yo les pregunto: ¿Ustedes le creen a la candidata del PRIAN, al PAN, al PRI de que están de acuerdo con la Pensión a Adulto Mayor? Pues si ellos votaron en contra, es más, no sé si oyeron a un expresidente, lo que decía —a ver si está por ahí—“, dijo.

Acto seguido, se escuchó una grabación en el mitin de un fragmento de una entrevista al ex presidente panista Vicente Fox, en la que se expresó: “De que los huevones no caben en el Gobierno y tampoco en el país. Ya se acabó que estés recibiendo programas sociales. “A trabajar cabrones”, como dice Xóchitl”.

Foto: Luis Rodríguez / El Sol de Toluca

Enseguida Sheinbaum acusó que lo que quería Fox era que le regresaran su pensión y afirmó que los adultos mayores son héroes de la Patria.

“No lo que pasa es que quiere que le regresen su pensión de expresidente, pues eso no. ¿Qué decimos nosotros? Los adultos mayores son héroes de la patria porque sacaron adelante a sus familias, a sus pueblos y a la nación, lo menos que le podemos dar es la Pensión Universal a Adultos Mayores”, indicó.

La gira proselitista de este martes de Sheinbaum Pardo concluirá en el municipio de Nezahualcóyotl. Previamente, al encuentro de simpatizantes en Chimalhuacán, estuvo en Ixtapaluca, y La Paz. En dichos eventos puso énfasis en resolver el problema de inseguridad y violencia en contra de las mujeres a través de más pensiones y programa sociales, una línea telefónica de ayuda, la creación de “senderos seguros” y un grupo policiaco especializado para mujeres.

Asimismo, ofreció mejor transporte, infraestructura pública, más escuelas y terminar con el desabasto de agua que sufren los municipios del Oriente del Edomex.