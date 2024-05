Taboada acompaña a aspirantes a alcaldes a su cierre de campaña

A cuatro días de concluir las campañas políticas en la Ciudad de México, Santiago Taboada, candidato a la jefatura de gobierno por la coalición “Va X la CdMx”, decidió visitar este sábado cinco alcaldías .

Desde las 9:30 hasta pasadas las 19:00 horas, el candidato se propuso acompañar a los cierres de campaña a sus compañeros de partido que buscan ser alcaldes en Iztacalco, Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Tlalpan y Azcapotzalco.

En los eventos agradeció el apoyo que recibió a lo largo de casi tres meses de campaña, e instó a los habitantes a votar por la coalición del PAN, PRI y PRD, el próximo 2 de junio.

“Cada vez somos más y solamente quedan ocho días para cambiar la ciudad. Yo solo quiero darles una reflexión, que cuando estén en esa casilla, en frente de la boleta, se acuerden de cuando fueron a un hospital y no les dieron medicinas; cuando a ustedes o a un familiar le robaron en la ciudad; cuando se subieron del metro y falló; cuando abrieron la llave del agua y no salió absolutamente nada; se acuerden cuántas personas cercanas murieron de COVID, porque este gobierno no hizo nada. Lo que tenemos que hacer en frente de la boleta es votar por el cambio, ese cambio que demostró, desbordó, que abarrotó el zócalo el domingo pasado”, expresó Taboada a los habitantes de Iztacalco.

Taboada en Cuajimalpa. Foto: Cortesía

Por otro lado, en Álvaro Obregón, Taboada acompañó a su compañera de coalición Lía Limón, quien busca reelegirse como alcaldesa. En el territorio agradeció a las personas apoyarlo y asistir a los recorridos que realizó en la demarcación. Además de solicitar el voto para que la coalición continúe en la alcaldía.

“Yo quiero agradecerles porque han sido muchos días, muchos días de campaña, de que nos recibieron, de que pudimos platicar, y hay una cosa en la que todos coincidimos, que el cambio ya llegó a la Ciudad de México y que lo más importante es que este 2 de junio salgamos a votar, que este 2 de junio no nos dejemos engañar por quienes durante 27 años no mejoraron la ciudad, no mejoró la seguridad, no mejoró el agua, no mejoró el metro, no mejoraron los hospitales, no mejoraron las escuelas de nuestras hijas y de nuestros hijos; no mejoró absolutamente nada", expresó el candidato por “Va X la CdMx”.

En cada visita que realizó por las distintas alcaldías, en compañía de los aspirantes a gobernar las demarcaciones, reiteró su compromiso para ofrecer seguridad, movilidad, desarrollo inmobiliario en tema de vivienda, regreso del seguro popular.