Autoliv Steering Wheels México tiene fecha límite para reinstalar a 16 trabajadores despedidos

Este viernes, 6 de octubre, se definirá por mediación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), sí en la empresa Autoliv Steering Wheels México, establecida en el municipio de El Marqués, Querétaro, hay espacio al diálogo y reparación del daño, para la reinstalación de 16 trabajadores despedidos por demandar sus derechos laborales.

“En caso contrario, se interpondrá una queja doble ante el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR) del T-MEC, ante los Estados Unidos y Canadá”, adelantó a El Sol de México el abogado Humberto Huitrón, quien defiende los intereses de los trabajadores afiliados al movimiento gremial independiente, Transformación Sindical (TS).

“Los representantes de la empresa Autoliv actúan de mala manera y se ganan a todo pulso la posibilidad de que se promueva una queja ante el MLRR del T-MEC por injerencias graves, repetitivas y sistemáticas en contra de los derechos de los trabajadores sindicalizados que ahí laboran”, manifestó en entrevista.

Refirió que Autoliv, donde laboran más de 2 mil trabajadores, se dedica a proveer de partes automotrices a grandes empresas en Estados Unidos como General Motors, Ford, entre otros clientes.

En Querétaro tienen 3 plantas, su contrato colectivo de trabajo (CCT) lo tenía con un sindicato de la CTM en el pasado.

“Sin embargo, trataron de generar una legitimación extraña en donde no convocaron, no publicaron la convocatoria y no promovieron la legitimación entre los trabajadores; pero el hecho es que para esas fechas el Movimiento de la TS ya estaba muy avanzado”.

“El día de la consulta, llegó un funcionario de la Secretaria del Trabajo de Querétaro y la gente de la empresa, cosa que es indebida, estuvo en el punto de votación, promoviendo el voto a su favor. Y no permaneció el punto abierto el tiempo que debía”.

Relató: Al final de cuentas cuando empieza el escrutinio se dan cuenta de que el 95 por ciento de los votantes sufragó en contra y solo 5 por ciento a su favor. Los manejadores empresariales se molestan y dejan el escrutinio a medias.

Funcionarios de la dependencia del Trabajo de Querétaro, tomaron nota y mandaron el reporte al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL).

Después nos enteramos que la legitimación fue en contra de ellos. Fueron más los votos por el No que por el Sí.

Por lo tanto, se queda sin efectos el CCT y nosotros promovemos la constancia de representatividad. Estamos en ese proceso, dijo en entrevista.

Nosotros nos apersonamos para hablar con los representantes de la empresa. Es un modus operandi que nos ha prosperado. Mandamos un oficio donde pedimos apertura, lo que la Ley establece.

Y los representantes nos dijeron que hasta que no tuviéramos la constancia de representatividad hablamos.

Personalmente yo y el secretario general fuimos y nos dejaron pasar. Sabían quiénes éramos y a qué íbamos. Pero nos aislaron ya dentro. Nos tuvieron dos horas, nadie nos atendía. Nos mandaron a los de Seguridad Industrial y nos dijeron que no se podía atendernos.

Nos quedamos en el pasillo. Tomamos evidencias fotográficas y nos salimos. Esas evidencias las presentamos al CFCRL.

Nos enteramos desde el viernes 22 de septiembre, de que llegaron funcionarios del Centro Federal a verificar, que es un procedimiento normal. Y no les dieron acceso.

PROMUEVEN IMAGEN NEGATIVA DE TS

El martes 26 de septiembre regresa otro funcionario del CFCRL. Estuvo dos horas y media esperando porque la empresa no lo dejaba entrar. Se apersona un integrante de Transformación Sindical y le entrega su identificación.

Para esto, desde la semana antepasada, la empresa ha hecho acciones que van en contra de las garantías de los trabajadores en materia de libertad de sindicación, porque empezaron a promover una imagen negativa en contra de TS, de nosotros, relató.

“Y empiezan a llamar a grupos de 50 trabajadores, donde los abogados empresariales no solo les hablan mal de nosotros, les dan información falsa y promueven la formación de su propio sindicato, porque les dicen “todos los demás sindicatos son corruptos”.

¿Quieren un sindicato de empresa?

-Exactamente. Así es. Presentamos la queja la STPS directamente y ante el CFCRL y estamos valorando que es materia de abordarse ante el MLRR del T-MEC.

¿Qué cambiaría sí hay una decisión importante del gobierno federal?

-Ya hubo un acercamiento y nos dijeron que ellos van a hablar con la empresa.

Pero ya despidieron a 16 trabajadores, algunos líderes del Movimiento Transformación Sindical. Abogados de la empresa han generado la promoción de un sindicato de empresa con tal de mortificar el movimiento sindical nuestro.

A nosotros no nos dan el acceso, cuando nos ven llegar al Parque Industrial, nos echan a la policía. A todas luces sistemática y repetidamente ha habido una injerencia flagrante de la empresa contra el movimiento de TS.

Nosotros ya tenemos el aviso de publicación del aviso de la constancia de representatividad.

Y otro asunto grave es no permitir el acceso de funcionarios de CFCRL a hacer su trabajo.

Vemos que Autoliv siendo la empresa que es, y perteneciendo al grupo empresarial que es, actúa de una forma vergonzosa y en contra del marco jurídico constitucional de tratados internacionales.

¿Hoy, cuál es la situación?

-Está en trámite la resolución de la constancia de representatividad. Pero siguen con promociones en contra de nosotros al grado que la empresa grabó al secretario del sindicato de TS con el funcionario del CFCRL, cuando le entrega la credencial del INE para demostrar quién es para la toma de nota de nuestro sindicato, el funcionario le recibe su identificación para asentarlo en sus actas.

Bueno, esa imagen la distorsionó gente de la empresa. Y sacó un comunicado en donde señala que Israel Olvera de TS, le entregó un fajo de billetes al funcionario federal y que esa es la forma en que TS trabaja, con corrupción.

Y reproduce un video con ese comunicado en el comedor de los trabajadores todos los días. Esto es muy grave.

En otra reunión de los trabajadores exigieron el pago del 200 por ciento por trabajar en días festivos. En el video, los dos gerentes, representantes de Autliv, les responden a los trabajadores que exigían ese pago. Por eso despidieron a esos 16 que se inconformaron.

Les dijeron: “…La información que les dijeron es falsa. No se dejen engañar por los sindicatos, por gente extraña. Yo sería incapaz de robarles un solo peso; y que los que trabajen en día festivo les deben de pagar el doble, eso es una mentira…”.