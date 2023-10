Ya se hizo una propuesta a Vulcan Materials pero no ha habido respuesta: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió en su conferencia matutina desde Quintana Roo, al caso de la empresa minera Calica, filial de la firma estadounidense Vulcan, con quien tiene una disputa legal para que dejen de extraer mineral para construcción cerca de donde pasa el Tren en Cozumel, Quintana Roo.

Al respecto, el jefe del Ejecutivo federal dijo que no va a dejar este asunto en suspenso y subrayó le hizo una propuesta económica para comprar los terrenos a a Vulcan Materials, pero no ha obtenido respuesta y añadió que espera que ellos ayuden y respondan para resolver el tema.

“Estamos proponiendo pagarles, comprarles todo el terreno, el avalúo habla de 6 u 8 mil millones de pesos por las más de 2 mil hectáreas, y les estamos planteando de que sólo se utilizaría para poner un centro de recreación donde ya se explotó y el resto lo declararíamos Área Natural Protegida”, puntualizó.

“Ellos siempre hablan de qué les preocupa mucho el medioambiente, pero no habido respuesta”, lamentó el presidente. “Yo les aconsejo que no apuesten nada a eso, porque nosotros no vamos a dejar este asunto en suspenso. Antes de irnos vamos a tomar una decisión completamente legal”, dijo el mandatario.

También, hizo un llamado a los ambientalistas de la región, quienes se han opuesto a la obra del Tren Maya, para que lo ayuden a rescatar los terrenos de Calica en Cozumel y dedicarlos a una Area Natural Protegida.

“Hago también un llamado los ambientalistas, ¿dónde estaban los ambientalistas que siempre surgen como hongos después de la lluvia cuando se trata programas para el beneficio del pueblo? ¿Dónde están?, ¿cómo es que se permitió todo esto de Calica? En el Tren Maya —qué dicho sea de paso—, se cuidó para no destruir el territorio y lo que vamos a incorporar de zonas de reservas naturales protegidas, es muchísimo más que el paso del tren por las vías, porque estamos declarando muchísima zonas naturales como reservas, manglares y miles de hectáreas en Quintana Roo que estamos rescatando. Nada más para que tengan una idea: 16 mil hectáreas”.

Finalmente, aseguró que su administración va a ser el gobierno con más áreas naturales protegidas declaradas desde la época del presidente Lázaro Cárdenas del Río.