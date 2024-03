Bajo la dirección de Juan Carlos Fresnadillo, Millie Bobby Brown protagoniza “Damsel”

Hace mucho que quedaron atrás los cuentos de hadas en donde la princesa sólo espera ser salvada por su príncipe azul. Hoy los personajes femeninos en el cine luchan por sus ideales, conquistan reinos y no permite ningún tipo de abuso.

Al menos ese es el discurso que se maneja en la nueva cinta Damsel, protagonizada por Millie Bobby Brown y que cuenta con la dirección del español Juan Carlos Fresnadillo.

“Es una historia diferente, nueva y original; plantea una conexión de la historia con nuestro tiempo con un rol femenino mucho más cercano a los tiempos actuales y donde realmente el hecho de que la pareja principal fuera ‘feliz para siempre’ quedó en el pasado”, afirmó el cineasta en entrevista con El Sol de México.

“Ahora se plantea una historia realista, se puede hablar mucho más a las nuevas generaciones y eso me pareció que era una forma necesaria”, agregó.

El filme narra la historia de “Elodie”, una princesa que es engañada luego de casarse con un apuesto príncipe; ella es enviada a una cueva donde se encuentra con un dragón, quien la seguirá hasta aniquilarla. Sin embargo, “Elodie” encuentra su fuerza interior y logra una amistad con quien supuestamente sería su depredador.

“Ella es una mujer que, precisamente en esta odisea conquista su libertad a través de la lucha que emprende sola por su supervivencia, esto de alguna forma resuena en la idea de convertirse en un adulto. Todos hemos sentido ese viaje de crecimiento de pasar de ser un adolescente para convertirte en un adulto, de tener capacidad e independencia, eso implica un dolor y sufrimiento y se vive en solitario ese proceso”, comentó el cineasta.

El filme, que ya se encuentra disponible en Netfix, también cuenta con las actuaciones de Ray Winstone, Angela Bassett, Brooke Carter, Nick Robinson.

La nueva cinta Damsel, protagonizada por Millie Bobby Brown FOTO: Cortesía / Netflix

Fresnadillo explica que “plasmar esta historia de supervivencia implicaba un lugar en la película muy desafiante en todos los sentidos porque el peso de esta película caía sobre la princesa sola y abandonada en este lugar y durante un largo recorrido de la historia tuvimos que mostrar esta odisea solo con una actriz.

“En ese sentido me pareció muy valiente y comprometido que Millie Bobby aceptara el papel y quisiera hacerlo, sobre todo porque implicaba un reto para la interpretación de esta historia y planteaba un desafío en la producción, de verdad que es una gran actriz y fue un gusto trabajar con ella”, comentó sobre el trabajo de la estrella de la serie Stranger Things.

LA HISTORIA DETRÁS DE UNA NOMINACIÓN

“Damsel” es la primera cinta totalmente estadounidense que dirige Juan Carlos Fresnadillo, cuya carrera comenzó en 1990 con el cortometraje “Por los viejos tiempos”; para 1997 su vida cambió luego de recibir una nominación al Oscar por el cortometraje “Esposados”, esto, sin duda, le abrió puertas y lo posicionó frente a diversos productores con los que pudo colaborar más adelante.

“Cuando recibí la nominación era muy joven y la viví con una gran intensidad, pasé de estar en mi casa montando la película con un amigo en un ordenador viejo, casi de amateur, a de repente estar en una alfombra roja en Hollywood.

“Lo viví de una forma muy abrumada por lo que ocurría, pero fue una escuela maravillosa en todos los sentidos, conocer la industria por dentro y sentir este apoyo tan fuerte fue lo que me llevó a plantearme de forma definitiva el hecho que tenía que dedicarme de forma profesional a realizar películas”, dijo.

LO MUEVE LOS DESAFÍOS

Para el 2002 ganó un Premio Goya por su trabajo en “Intacto”. Luego estuvo al frente de películas como “Exterminio 2” (2007), “Intruders” (2011) y series de televisión como “Falling Water” (2016) y “Salvación” (2017).

“Los premios siempre son un apoyo, te sientes reconocido, es muy agradable y te hace sentir gratificante. Pero yo no busco eso con mis proyectos, ya que yo cuando me planteo una historia, intento estar conectado con mi inocencia como espectador, siempre me imagino viendo la película en una sala intentando sentir que lo que estoy construyendo y planificando realmente emociona y traspasa la pantalla”, expresó.

El director comentó que continuará trabajando en historias que le resulten un desafío, que le dejen la sensación de que ha encontrado historias distintas que contar, pero todo siempre rodeado de la fantasía, que es uno de los sellos que le caracterizan.

“Me apetece desarrollar la historia de una familia que es sometida a una situación extraordinaria, eso es algo constante en lo que he hecho”, aseguró.