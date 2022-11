Tenoch baila cumbia con Lupita Nyong'o en la presentación de Black Panther: Wakanda Forever

Amor, honor y deber son las palabras que el director Ryan Coogler escogió para describir la nueva cinta de Pantera Negra: Wakanda por Siempre, que estrenará en cines este 10 de noviembre.

Para el director, estas palabras son importantes debido a la historia que se aborda en la nueva entrega, en donde, sin duda existe un homenaje a Chadwick Boseman, quien falleció en 2020, consecuencia del cáncer.

“Al final del día es una película que habla del amor, un sentimiento que une a nuestras culturas tanto la africana como la mexicana, que son las que se plasman en el filme”, afirmó Coogler en un fan event que se llevó a cabo este miércoles en Ciudad Satélite, Estado de México.

@santa_fe_klan_ presenta en vivo "Soy", tema que forma parte del soundtrack de la cinta #BlackPantherWakandaForever en la premiere de México



📸 Froylán Escobar pic.twitter.com/CG4H48PIZA — El Sol de México (@elsolde_mexico) November 10, 2022

El poder de Wakanda llegó hasta tierras mexicanas. El elenco de la nueva cinta de Pantera Negra desfiló por la alfombra roja que se montó en donde los protagonistas Tenoch Huerta, Mabel Cadena, Letitia Wright, Lupita Nyong'o y el productor Nate Moore se dieron cita.

“Es un placer y un honor ser parte de esto. No es cosa menor, sobre todo como actor tiene un significado muy poderoso y entendí, por la reacción de los fans, que mi personaje tiene un mensaje muy poderoso, para la gente ver a alguien como nosotros trabajando en un proyecto de esta magnitud. Mi agradecimiento es para todos los migrantes que dejaron todo atrás, sin ellos no estaría aquí; espero estar a la altura para lo que América Latina significa para todos nosotros”, aseguró en entrevista el protagonista de 41 años quien da vida a Namor.

"Podemos y vamos a seguir", el mensaje de @MMabelCadena que comparte su sentir al ser parte de #BlackPantherWakandaForever en la alfombra roja del estreno de la película en México.



📸 Froylán Escobar pic.twitter.com/uH098rEWMi — El Sol de México (@elsolde_mexico) November 10, 2022

“Uno de los retos desde el inicio fue mi propia mente ya que me hizo malas jugadas, pensé que no iba a estar a la altura del proceso que se venía. Me siento orgullosa por pasar nueve meses con este equipo, trabajando cada día y cada noche por tener una representación digna de una mujer maya y de nuestra gente”, comentó la actriz mexicana Mabel Cadena, quien personifica a Namora.

Wright, quien es Shuri en la ficción dedicó todo este proyecto a Chadwick Boseman, incluso venía vestida con un atuendo diseñado por Alexander McQueen y las iniciales del actor en un costado; mientras que Nyong'o, Nakia en la historia dijo que mantiene siempre en sus pensamientos a su excompañero.

Otro de los que también desfiló fue el cantante Santa Fe Klan quien escribió el tema Soy, que forma parte de la banda sonora del filme. El originario de Guanajuato espera que este sea uno de tantos proyectos que contemplen a los mexicanos y que sirva para demostrar el talento con el que cuentan.

“Es una puerta que se abrió para que no sea la primera vez, que me sigan invitando, aquí estoy firme para seguir escribiendo música y para presentarles a muchos amigos que también tienen talento en el barrio.

¡@santa_fe_klan_ triunfando como siempre! Nos cuenta su experiencia de participar en el soundtrack de la cinta #BlackPantherWakandaForever con el tema "Soy".

con el tema “Soy”. 🎤🎬



📸 Froylán Escobar pic.twitter.com/4l258xR1sa — El Sol de México (@elsolde_mexico) November 10, 2022

“La idea es que nos apoyemos entre todos, que nos ayudemos los unos a los otros, ¡qué gusto que se haya abierto la puerta para que nosotros como mexicanos podamos hacer música para una película así!”, expresó.

El cantante interpretó la canción al finalizar el evento, frente al talento, el equipo de producción y los fans que se dieron cita.

Una de las sorpresas de la noche fue que el público de 375 salas alrededor del estado de México y la capital se sintonizaron en una misma señal y los fans pudieron hacer unas cuantas preguntas al talento.

Perisur, Coacalco y Buenavista fueron los cines con los que se enlazaron y, entre las preguntas más curiosas de los seguidores fueron las canciones que más le gustaban a los protagonistas.

Nyong'o reveló que el tema Suavemente de Elvis Crespo era una de sus favoritas, mientras que Tenoch, sin dejar el barrio y orgulloso de haber crecido en Parque Residencial Coacalco confesó que las cumbias que más lo motivan a bailar son Oye Mujer de Raymix y La cumbia de los pajaritos, dos de estos temas los bailó como parte de la celebración por el estreno de Pantera Negra: Wakanda por siempre.