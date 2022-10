Catalina Sandino explora el horror y la solidaridad en la serie From

La actriz Catalina Sandino incursiona en el suspenso al participar en la serie From, donde un pueblo es amenazado por las fuerzas del mal. Para ella está historia es un ejemplo de cómo en tiempos de adversidad, la humanidad se une para salir adelante.

“Me gusta cómo las personas se juntan para mirar cómo hacen para salir de ese embrollo en el que están, y cómo de repente uno que otro personaje en este mundo está en contra de ellos, así es la vida real, no todos estarán de tu lado para tratar de salir o resolver el problema, sino que uno escoge las personas que uno quiere a su alrededor para tratar de sobrevivir”, comenta en entrevista.

La serie sigue la vida de un pueblo remoto, que experimenta el terror de unos seres malignos que atacan de noche, impidiéndoles a sus habitantes seguir con su día a día.. La actriz interpreta a la matriarca de una familia que llega accidentalmente a este lugar, y ahora deberán luchar por sobrevivir.

Además del peligro que ella y su marido enfrentan, su matrimonio está a punto de colapsar, por lo que Catalina compartió que al estar rodando recordó las experiencias que algunas parejas vivieron durante la pandemia, cuando se vieron forzadas a pasar tiempo juntos.

“Me jala mucho más el drama, y en esta serie no me enfoqué en el suspenso, sino en la familia. Esta mujer y su marido tienen un matrimonio a punto de acabarse, eso para mí es dramático, que nos muestra algo humano, es la separación de los papás donde hay niños de por medio, y llegan con eso a este pueblo”.

“Yo tenía amigas que no la estaban pasando muy bien con sus parejas, y les tocó quedarse con ellas durante la pandemia porque no tenían un lugar para irse, y las experiencias fueron complicadas, porque les tocó estar con personas que no querían. Uno se dormía en la sala, no me imagino estar así, no sé cuánto tiempo estuvieron juntos en una situación así”, agregó.

Finalmente, señaló que trató de abordar su personaje desde un lugar de incertidumbre, tal y como sucede en la historia, para que los espectadores descubran poco a poco los misterios y horrores de este lugar.

“Una de las cosas chéveres de esta serie es que a medida que el carro entra en el lugar vamos a la par de la audiencia, los estamos llevando de la mano, para nosotros fue una bendición tener esa opción de conocer este mundo de cero”, finalizó.

La primera temporada de From está disponible en la plataforma Universal+, es apta para adolescentes y adultos.