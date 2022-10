Celebridades mexicanas exploran su faceta culinaria en el reality Divina comida

La comida es un punto de reunión para develar secretos y pasar buenos momentos, y sin duda lo fue para un grupo de famosos mexicanos, quienes abrieron la puerta de sus hogares a tres colegas invitados, para cocinarles una cena.

Los participantes de Divina comida son Belinda, Emmanuel, Karol Sevilla, Rafa Márquez, Itatí Cantoral, Margarita La Diosa de la cumbia, Faisy, María León, Erik Rubín, Dulce María, Alex Lora, Verónica Toussaint, José Ángel Bichir, Manu Nna, Michelle Rodríguez y Carlos Gatica.

Rafa es el único atleta que figura en este reality, y asegura que su experiencia fue muy grata porque le gustó mostrar al ser humano detrás del futbolista, y al haber habitado en distintos países, ha probado sabores muy diversos.

“La comida es de los placeres que tengo, me gusta disfrutar un buen vino, una buena mesa, es un momento especial. En lo personal hacerlo con gente muy cercana o gente nueva, me gustó convivir con tres grandes personajes, y sobre todo también desenvolverme”, comentó.

El programa, disponible en HBOMax es una adaptación del formato original de Reino Unido, Come dine with me, el cual ya ha pisado 46 territorios en todo el mundo. Hasta el momento suma más de 17 mil episodios a nivel mundial.

Cada uno de los famosos diseñó su menú, y para inspirarse se basaron en momentos entrañables con la comida, y por supuesto en platillos que los han acompañado en episodios de su vida. Todos fungen una vez como anfitriones y se van calificando con un sistema de puntos, así descubrirán quien es el mejor host.

“Puse algo que desde niña me gusta y me remite a las cosas bonitas de la vida, que es la crema de elote. Desde niña me gustaba mucho, y la recuerdo en momentos importantes, de hecho en mi boda serví ese platillo”, platicó Dulce María.

Por su parte, José Ángel Bichir confesó que él aprovechó la experiencia que ganó durante la cuarentena, para explotar sus dotes culinarios. “Me la pasé bastante encerrado y es cuando más he cocinado en la vida”, comenta.

“Ahí está justo una de las cosas cómicas, porque me la vivía comiendo salmón, el menú se hizo en base a eso. Había una cosa muy divertida de que le pones nombre a tus platillos”, agregó el actor.

Finalmente, a manera de broma Michelle Rodríguez reveló que ella sobre todo descubrió lo cansado que resulta ofrecer una velada. “Es un acto de muchísimo amor y de mucha energía. No acababa de cocinar, y dije ay todavía falta la convivencia. Sí representa mucho ser anfitrión”.