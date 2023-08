Andrés Palacios disfruta de un nuevo éxito en televisión con Tierra de esperanza

Precedido por una semana de estreno que logró 6.7 millones de telespectadores, Andrés Palacios, quien protagoniza con Carolina Miranda Tierra de esperanza, celebra el buen recibimiento de su personaje, Santos, el administrador de la hacienda donde se desarrolla la trama.

En entrevista con El Sol de México, el actor de éxitos como La madrastra, Imperio de mentiras y Amor dividido destacó el buen ambiente que se vive entre el equipo de producción, y en particular entre ambos protagonistas.

“Me da mucho gusto porque así yo empecé, hubo gente que me apoyó, me cubrió, me enseño el camino y me ha ido acompañando. Así lo hice con Caro, con mucho respeto y cariño, venimos de la misma escuela también y ella me miró como un anfitrión para que su trabajo sea más placentero, lo cual es muy valioso para mí y me hace sentir honrado, agradecido porque tenemos trabajo y lo que hemos logrado ha sido un producto de calidad, con muchas experiencias de nosotros impregnadas”.

Respecto al triángulo amoroso que viven Santos, María Teresa y Valentina, interpretada por Sofía Castro, comentó: “A ambas trato de ayudarlas en las escenas, porque cuando yo estuve en ese lugar también recibí apoyo; lo más difícil ha sido grabar con calor, considero que de las cosas más desafiantes son las inclemencias del clima, las locaciones son en Veracruz y Yucatán, que son estados espectaculares y con gente amorosa”.

Para el actor, grabar en un clima de calor extremo no ha sido fácil, pues “de pronto sí nos vemos como citadinos agobiados en un clima variante todo el día, eso ha sido algo para aprender cómo manejarlo, en qué horarios usar sombreros y desarrollar conocimientos nuevos para soportar tanto el calor y trabajar de manera positiva y eficiente, durante las grabaciones”, precisa.

Andrés Palacios como el resto del elenco (Mariana Seoane, Nuria Bages, Luz María Aguilar, entre otros) recibió con mucho agrado el reporte de la respuesta del público en la semana de estreno de Tierra de esperanza por parte del productor José Alberto Castro. “Pero eso implica no bajar la guardia y poner todo el empeño en cada uno de los capítulos”, finaliza el actor.