Bob Dylan prolonga la experiencia de su Shadow Kingdom

Bob Dylan presentará un álbum y un largometraje derivados del concierto Shadow Kingdom (celebrado hace dos años), que se estrenarán los próximos 2 y 6 de junio, respectivamente.

Este disco se compone de 14 temas en doble vinilo, CD y digital, y su primer adelanto, Watching the River Flow, ya está disponible en plataformas digitales.

Asimismo, incluye versiones de antiguas de canciones como Queen Jane Approximately, The Wicked Messenger, Forever Young, así como It's All Over Now, y la colaboración del guitarrista Buck Meek, la bajista Janie Cowan y el acordeonista Shahzad Ismaily.

La carrera de Robert Allen Zimmerman (su verdadero nombre) inició desde los años 60, con temas como Blowin' in the Wind y A Hard Rain's a-gonna Fall. Su trabajo destacó por rescatar las raíces del folk, y acompañar sus temas con letras contestatarias, que sirvieron como estandarte para la juventud de la época.

Aunque no estuvo exento de la polémica, tanto por su mensaje como por el haber mezclado el folk con instrumentos eléctricos, su estilo lo llevó rápidamente a ser reconocido por la crítica, haciéndolo merecedor de más de una decena de Premios Grammy, y un ingreso al Salón de la Fama del Rock and Roll en 1988.

A lo largo de su carrera ha lanzado cerca de 50 discos, entre los que destacan The Freewheelin' Bob Dylan, New Morning, Saved, Dylan & The Dead, World Gone Wrong, Love and Theft, Modern Times y Rough and Rowdy Ways, éste último lanzado en 2020, siento el más reciente de su discografía.

Su carrera se ha extendido al séptimo arte, al haber sido merecedor de un Premio Oscar y un Globo de Oro, por el tema Things Have Changed, que forma parte de la banda sonora de la cinta Loco fin de semana del año 2000.

Dylan fue incluido en el especial Time 100: The Most Important People of the Century, donde lo calificaron como "maestro poeta, crítico social cáustico e intrépido espíritu guía de la generación contracultural".

Desde el año 2004 posee la segunda posición del listado de los mejores artistas de todos los tiempos que realizó la revista Rolling Stone, tan sólo por debajo de Los Beatles.

Asimismo, en 2016 fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura, aunque esto causó una gran polémica debido a que no se consideró adecuado que un músico recibiera una distinción creada para reconocer la labor de los escritores.

La publicación de las dos piezas de Shadow Kingdom coincide con una gira mundial arrancada en 2021, y que concluirá en 2024, titulada Rough and Rowdy Ways, con presentaciones en países como Japón, Portugal, España, Francia, Suiza e Italia.

Además de estos proyectos personales, también está en marcha una cinta biográfica del músico, que será protagonizada por Timothée Chalamet , y cuyo rodaje arrancará en agosto de este año.