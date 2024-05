Bunbury comparte la experiencia de escribirse con sus fans en el libro La Carta

Enrique Bunbury considera que la palabra es el principio de todo, y en su nuevo libro, La carta, tuvo la oportunidad de dar rienda suelta a su faceta como escritor, a través de una conversación con los fans que intercambiaron correspondencia con él.

En conferencia, el español explicó que la publicación “es el resultado de nueve meses de correspondencia con los seguidores, en los que preguntaban todo tipo de cuestiones de su interés, digamos cuestiones que podían ser no las habituales que en la prensa me hacen”.

Puede interesarte: ¿Fan de Enrique Bunbury? A finales de abril se estrenará libro epistolar “La carta”

El también compositor calificó este ejercicio como “una labor de conocimiento mutuo entre los seguidores y yo”, ya que le permitió extender el puente que le brindan las redes sociales, y competir mensajes de mayor extensión.

“Ha sido muy enriquecedor para mí y creo que para todos los participantes, fue también bastante intenso y emocionante”, agregó sobre el libro ya disponible en librerías.

Gossip Enrique Bunbury anuncia conciertos en México: "me alegra estar de vuelta"

EXTRAÑA LOS CONCIERTOS SIN CELULARES

Con motivo de su lanzamiento el ganador del Latin Grammy en 2018, por su disco Expectativas, celebrará hoy una firma de autógrafos de 150 libros que se adquirieron en preventa en la librería Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo en la Ciudad de México. El español descartó la posibilidad de adaptar esta obra a un audiolibro o algún formato de podcast, pues considera que la lectura es un compromiso con el escritor.

“Su intención es dejarlo en papel, establecer una conexión con el lector. El lector tiene que poner algo de su parte. Las tecnologías lo que intentan en general es ahorrarnos tiempo y esfuerzo, y lo que le pido al lector es ese esfuerzo por intentar comprender, y meterse en un mundo completo”.

Bunbury presenta su libro “La carta” FOTO: Alejandro Aguilar / El Sol de México

El intérprete de Lady Blue lamentó que actualmente la gente esté tan inmersa en la tecnología que ya no pueda disfrutar de un concierto sin grabar todo con su celular. “Me parece preocupante la obsesión de una nueva generación en torno a la tecnología, el pensar que es bueno perderse.

“Recuerdo, por ejemplo, los conciertos en los en los 90, sin teléfono entre el público. Esos eran gloria pura, para quien no haya estado en esa época, no tienen ni idea de lo que era, la belleza del público entregado a la escucha y al disfrute, sin preocuparse de grabar para enseñárselo a su familia o subirlo a internet. Si pudiera volver a los conciertos de esa manera, lo haría inmediatamente”.

FELIZ DE VOLVER A MÉXICO

Bunbury celebrará su gran regreso al país el 8 de junio en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México y el 12 en el Estadio 3 de Marzo de Guadalajara. Al respecto, se mostró muy contento, pues considera a nuestro país su segunda casa.

“No sólo a nivel profesional, sino a nivel personal. Hay infinidad de situaciones que me han marcado como persona y como artista, he tenido la fortuna de tocar, no voy a decir en todos, pero muchos de los grandes escenarios grandes y pequeños, estos también me parecieron grandes”.

Su primera visita data de los años 90, y desde entonces ha venido en varias ocasiones, tanto con los Héroes del Silencio, banda que lideró de 1988 hasta finales de los 90, como en solitario, e invitó a sus fans a no perderse estos shows. “Espero que el público tenga las mismas ganas que yo, porque van a ser para mí conciertos muy emocionantes”.