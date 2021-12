Carlos Rivera lanza dueto con Miguel Bosé

Una vez más el cantante Carlos Rivera muestra su gran talento en la reciente canción que lanzó a dueto con Miguel Bosé.

Se trata del tema ‘Nada particular’, canción que interpretara por primera ocasión el cantante español en 1993, y la cual, en su nueva versión, forma parte de la versión de lujo del disco “Leyendas”, que es un tributo del tlaxcalteca a las Leyendas de la Música Latina y que fue lanzado el 29 de noviembre.

El video de este sencillo, que ya está causando revuelo entre los fans del cantautor huamantleco, fue grabado en las instalaciones vacías del Auditorio Nacional y en él se pueden apreciar una orquesta de cámara y bailarines, además de una escenografía extraordinaria.

MÁS SOBRE “LEYENDAS”

Lo conforman 14 duetos

Se estrenó el pasado mes de mayo y fue lanzado con la canción “Un Velero Llamado Libertad”, tema clásico de José Luis Perales

La grabación de los temas se hizo de dos formas: algunos cantantes lo hicieron en forma presencial y otros, lo hicieron a distancia por la pandemia.

Hay temas cuyos interpretes ya no están físicamente como José José, con “Amor Amor”; Mercedes Sosa, con “Himno de Mi Corazón”; Camilo Sesto, con “Algo de Mí”; Juan Gabriel con “Yo No Sé Qué Me Pasó”; Rocío Dúrcal, con “Amor Eterno” y Armando Manzanero, con “Todavía”.

Otras voces que también se encuentran es este disco son las de Roberto Carlos, Raphael, José Luis Rodríguez “El Puma”, Gloria Estefan, Franco de Vita, Omara Portuondo y Luis Eduardo Aute.

Carlos Rivera conducirá los Latin Grammy 2021