Guadalupe Pineda celebra 50 años de carrera con un recital

A Guadalupe Pineda, la maternidad le cambió la vida. Luego del nacimiento de su primogénita Mariana, la artista se transformó en una mujer más fuerte, gracias a que contó con el apoyo de su madre, asegura en entrevista.

“Yo fui madre y padre durante muchos años; trabajaba y tenía que dejar a mi hija, no fue fácil compensar todas las ausencias, pero nada de eso se hubiera logrado sin un ángel de la guarda gigantesco que tuve, que fue mi mamá. Ella fue una segunda madre para mi hija, fue fundamental, sin ella no hubiera podido irme de viaje con tranquilidad y dejar a Mariana”.

Hace 39 años debutó como madre. Su hija llegó cuando su carrera se encontraba en la cima del éxito, pero nunca la descuidó. “Si Mariana tenía un festival en la escuela, yo cancelaba compromisos porque quería estar con ella. Todos los 10 de mayo estuve con ella, siempre participé en las actividades de su escuela, platicaba mucho con mi hija, le contaba cuentos, salíamos al teatro, al cine, he sido una mamá muy cuidadosa. La maternidad ha sido maravillosa y agradezco el tener una hija increíble”, aseguró.

Mariana ha seguido sus pasos. Protagonizó el musical “Mamma Mía!”, y está próxima a lanzar su primera producción discográfica.

“Hace espectacular su trabajo, me sorprendió verla cantando, actuando y bailando, estoy muy orgullosa de que vengo de una familia que me enseñó el valor de estar juntos y, hasta ahorita he confirmado que las mejores cosas pasan en familia”, señaló Guadalupe Pineda.

CELEBRAN JUNTAS

Este 10 de mayo Guadalupe Pineda tendrá como invitada a su hija Mariana en el show que ofrecerá en el Teatro Metropólitan, en donde, además, celebrará sus 50 años de carrera artística.

“Soy una mujer muy afortunada, me siento dichosa de poder festejar, en plenitud, con salud, con la voz intacta, ganando colores, expresividad, me siento afortunada de celebrar estos 50 años de cantante.

Guadalupe Pineda y Óscar Cháavez

“Vivo una época de gran plenitud, de un agradecimiento permanente a la vida porque he tenido una carrera exitosa, bonita, una trayectoria que me costó mucho trabajo llegar hasta donde estoy y que doy gracias por todo lo vivido, incluso las cosas que han sido un obstáculo porque de ellas he tenido la escuela, aprendí a valorar dónde estoy parada y todas las bendiciones que he recibido a través del cariño de la gente”, expresó.

En su concierto hará un repaso por los más de 35 discos que ha publicado hasta ahora y dará un adelanto de lo que será su siguiente álbum de boleros, para el que grabó una versión actualizada de “Historia de un amor”, que ya había lanzado en 2000.

“Es una nueva versión porque es un tema que me ha acompañado durante muchos años, ha sido muy exitoso en el mundo, tiene muchas vistas, pero lo que yo quería hacer era tener una edición nueva, con un sonido más actual, con armonías distintas, contemporáneo.

“Éste es el primer tema de mi nuevo material el cual serán boleros clásicos y lo escogí así porque le apuesto a la buena música, a las melodías y las letras importantes”, dijo.

Por el momento no hay fecha de lanzamiento del disco, del cual irá lanzando sencillos en los próximos meses.