Karla Sofía Gascón aprovecha su oportunidad en Cannes

En México su última incursión en el mundo del entretenimiento fue en el reality gastronómico MasterChef Celebrity 2023, pero Karla Sofía Gascón tenía un as bajo la manga: su participación en la película “Emilia Perez”, en la que comparte créditos con Selena Gomez y Zoe Saldaña.

El largometraje francomexicano que dirige Jacques Audiard compite por la Palma de Oro en el Festival de Cannes y refleja el cambio de vida de “Juan ‘Manitas del Monte´”, un narcotraficante que prepara su desaparición, decide cambiar de género y de propósito en la vida.

“El mensaje de la película es que todos podemos cambiar la oscuridad que tenemos por la luz, a través del amor. Es una película de mujeres, de la feminidad, esa lucha entre lo masculino y lo femenino que está asociado a la guerra y al amor, pero considero que todos deberíamos de tener mucho más amor, en lugar de ser tan violentos en este mundo”, afirmó Karla Sofía en entrevista con El Sol de México.

“Otro mensaje es que todos podemos conseguir nuestros sueños y cambiar por ser alguien mejor, crecer como persona, eso es lo más deseable de la película”, agregó la actriz española, quien se encuentra en Cannes.

El “Manitas” es conocido dentro de su mundo por su gran liderazgo, pero su anhelo es otro. Con la ayuda de su amiga y abogada de nombre Rita (Zoe Saldaña) comienza su transición a Emilia Pérez, una mujer que en vez de continuar siendo parte del crimen organizado, quiere ayudar a quienes han sido afectados por ese mundo.

“Sinceramente odio a la humanidad, pero creo en ella firmemente, siempre tengo fe en la humanidad y quiero pensar que las personas que se dedican a hacer cosas horribles y maldades en este mundo realmente no quieren hacerlo, lo hacen porque no tienen opción y nadie les ha enseñado a tener precaución, quiero pensar que es así porque si no, no tendría ninguna explicación la maldad nada más por la maldad.

“La película no se centra sólo en un tema, sino que deja que el espectador tenga una reflexión sobre diferentes puntos y eso es lo más bonito. Creo que ayudará mucho a ver las cosas de una manera diferente”, expresó.

Para la actriz española de 52 años, trabajar al lado de Zoe Saldaña, Selena Gómez y Adriana Paz, las coprotagonistas, es un sueño cumplido. No sólo fueron sus colegas, también entablaron una gran amistad, indicó.

“Es un honor haber trabajado con ellas, lejos de tomármelo como un fenómeno de fan, lo que hicimos fue trabajar muy profesionales, como compañeras y a dar lo mejor de nosotras.

“Creo que hemos hecho un esfuerzo enorme para sacar lo mejor que tenemos. Zoe está espectacular y tengo una de las mejores escenas de la película junto a ella y Selena, ambas me parecen maravillosas”, sostuvo.

Karla Sofía Gascón FOTO: Cortesía / AFP

El largometraje fue ovacionado durante 12 minutos en su estreno en Cannes. Es una historia con temática LGBTQ+ que aborda temas como el empoderamiento femenino. El rodaje se llevó a cabo en París, Francia, bajo la dirección del cineasta francés Jacques Audiard y la coproducción del mexicano Nicolás Celis.

Los pasos de Karla Sofía dentro del cine han sido cortos, pero firmes. La actriz arribó a México en 2009 y participó en las telenovelas “Corazón salvaje” (2009), “Llena de amor” (2010) y “Una familia con suerte” (2011), pero fue en 2013 cuando cobró gran relevancia gracias a su personaje en “Nosotros los Nobles”. Todos estos trabajos los realizó antes de su propia transición.

A sus 46 años, con una esposa y una niña comenzó con su transición de género, lo que la llevó a recibir diferentes críticas, mismas que transformó en fortaleza y hoy la llevaron a su protagónico internacional.

“Hay mucha gente que me ha tratado muy mal en esta vida y seguirá tratándome mal, pero yo hago las cosas para mí misma y la gente que me quiere. A partir de ahora, a ver quién se atreve a decirme algo; para los que me desean el mal, a ver cómo pueden decir o intentar hundirme va a ser muy difícil.

“Uno de mis motores ha sido siempre el coger esas cosas negativas y utilizarlas para callar bocas al poco tiempo y siempre ha sido así, cada día que pasa sigo sorprendiendo”, dijo.