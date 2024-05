Margarita “La diosa de la cumbia” hereda en vida su música a sus hijos

Orgullosa del sabor de la música de sus ancestros, la cantante Margarita, “La diosa de la cumbia”, se presentará el próximo 14 mayo en el Auditorio Nacional, junto a sus hijos Mafer Vargas y Jonny Alvear, a quienes “heredará en vida” toda su experiencia en el escenario.

“Este es un show nuevo, en el sentido de que hicimos una recopilación de 43 años de carrera de Margarita “La diosa de la cumbia” y la resumimos en popurrís. Vamos a cantar canciones que no hemos cantado en este escenario ni en otros”, dijo la cantante en conferencia de prensa, junto a su hija Mafer Vargas.

Bajo el título “Herencia de cumbia”, los tres cantantes interpretarán éxitos como “Escándalo”, “No sé”, “Si yo fuera ella”, “Amor de mis amores”, además de otros que se remontan a sus años previos en Colombia, así como de su periodo junto a La Sonora Dinamita —de la cual fue vocalista de 1986 a 1990—, sin olvidar varios de los éxitos que componen los 27 álbumes que ha grabado como solista.

NUEVO DISCO Y SENCILLO

Este concierto también será la oportunidad de que sus hijos presenten sus propios sencillos. Algo que resulta especialmente significativo para Mafer Vargas, pues, a diferencia de su hermano que ya tiene experiencia, será su debut.

“(Mi sencillo) es una cumbia sensualona, pero tierna, con esta parte que traemos de la tierra de mi madre que es Colombia. Estoy bien emocionada, es algo que es completamente nuevo para mí.

“La verdad es que yo tengo también mi trabajo, por lo que estoy en la computadora todo el día, pero de repente mi mamá me dio esta oportunidad de pararme con ella en el escenario, lo cual ha sido muy especial porque he podido conocer otra parte de mí”, dijo la joven cantante.

Margarita La Diosa de la cumbia / Cortesía

Sobre la nueva canción de Jonny, Margarita relató que la compuso para que ella la cantara, pero al escucharla decidió que fuera su hijo quien le diera voz: “Esa canción me la hizo a mí, pero es tan hermosa, que hasta se me pone la piel de gallina. Yo le dije, ‘no, esto lo tiene que cantar Jonathan, porque es espectacular y quiero que se luzca’”.

La diosa de la cumbia también adelantó que después de este concierto ella, junto a sus hijos grabarán un disco que también titulará “Herencia de cumbia”. Y confesó que entre sus deseos está hacer un disco de rancheras, aunque no confirmó que sea un proyecto que tenga en puerta.

NO ES UN RETIRO

Tras reafirmar su alegría por ser una de las mujeres que ha impulsado el crecimiento y la variedad musical de la cumbia en América Latina, Margarita aclaró que el que este concierto se llame “herencia”, no significa que esté entre sus planes dejar los escenarios en los años venideros.

“Tengo 64 años, me veo bien todavía. No quisiera verme como alguien que no puede hacer lo que estoy haciendo. Cuando yo sienta que ya no puedo dar lo que la gente espera que yo dé, tal vez me tomaré un tiempo, que últimamente me los he tomado”, finalizó.