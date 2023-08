Rey Ruiz celebra 30 años de salsa en el Auditorio Nacional

Por primera vez en 30 años de carrera, Rey Ruiz se presentará en el Auditorio Nacional. El salsero tomará el escenario del Coloso de Reforma para presentar su más reciente producción discográfica "Insuperable".

"El Auditorio es un lugar muy importante para mí, porque aunque he estado muchas veces en México, entrar en un recinto como ese es algo diferente, un compromiso muy grande. Hay veces que me da miedo pero se me quita en el momento en el que pienso que voy a llegar al sitio adecuado. Llegó el momento en el que dijimos vamos a hacerlo, por la confianza que nos ha dado el público y el país", comentó Rey Ruiz en entrevista con El Sol de México.

Puede interesarte: Sixto Rodríguez dejó la música sin saber que sus canciones serían símbolo del Apartheid

Con su nuevo álbum, que representa el número 17 en su trayectoria, el artista cubano reinventa su estilo, incorporando temas con big band e influencias del jazz y danzón.

"Es lo interesante dentro de esta presentación, además de lo que el público conoce, porque al adjuntar canciones como las que tengo dentro de este disco lo hace diferente. Yo nunca había grabado danzón pero se presta mucho a lo que hago. No fue difícil, la única diferencia que existe es el nicho, el momento de poderla cantar dentro de un disco que no es salsa", explicó.

En "Insuperable", estrenado en marzo de este año, el cantante cubano agrega piezas de dos canciones especiales que fortalecen su relación con México, "Noche de ronda" de Agustín Lara y "Corazón corazón" de José Alfredo Jiménez.

Rey Ruiz debuta en el Auditorio Nacional / Laura Lovera | El Sol de México

"Yo estoy cerca de México desde que nací porque mi papá escuchaba todo el tiempo esa música, desde que era joven ese era su repertorio. Canto desde muy chiquito canciones mexicanas, el acercamiento siempre estuvo".

A pesar de que ahora toma un nuevo rumbo en su sonido, Ruiz sigue recordando con gratitud la década de los noventa, una época en la que dominó dentro la salsa romántica con canciones como "Amiga", "No me acostumbro", "Mi media mitad", "Si te preguntan", entre otras.

"Son canciones que llevan 30 años conmigo, 30 años que el público ha estado allí, la cantan como si la hubieran escuchado ayer. Las han conservado como cualquier artista quisiera que conservaran sus canciones. Eso es una satisfacción personal. Poderlas llevar al público de esa forma es muy bonito porque sé que las van a cantar junto conmigo".

Tres décadas después de su debut como artista, tiene claro cómo fue que empezó a acercarse al objetivo de destacarse como cantante, una causa que fue marcada por una leyenda salsera.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

"Hago este tipo de música por una persona que llegó en el 83 a Cuba, un venezolano… Oscar D'León. Cuando él llega yo tenía 13 o 14 años, me gustó tanto lo que estaba haciendo que dije ¡Yo quiero hacer eso! No me parezco a él ni en mi estilo, pero me influenció tanto que cuando llegó el momento de grabar, grabé salsa", explicó.

Rey Ruiz está listo para dar un espectáculo auténtico a su público capitalino en el Auditorio Nacional este 11 de agosto. "Son gente muy atenta, muy llevadera en los conciertos. Es una de las cosas que adoro".