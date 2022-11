Cierra Christian Nodal con lleno total los conciertos en el palenque de Tlaxcala

Con un lleno total, el cantante de música regional mexicana, Christian Nodal, cerró la madrugada de este domingo 20 de noviembre la serie de conciertos del palenque de la Feria Tlaxcala 2022.

El ganador del Grammy Latino apenas el pasado jueves 17 de noviembre en la ciudad de Las Vegas Nevada, Estados Unidos de América, estuvo acompañado de su novia, la rapera argentina Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida en el mundo artístico como Cazzu.

En punto de las 00:30 horas el cantante saltó al escenario ante la impaciencia de miles de fans, en su gran mayoría mujeres, para corear los temas que han encumbrado en el mundo artístico al mexicano de 23 años de edad.

El concierto inició con “Se me olvidó” y aunque una breve falla en el sonido resultó muy incomoda para el oído, no impidió que la gente coreara el tema que a la letra dice: “y se me olvidó, el plan que ya tenía de ir a buscarte, ando bien a gusto como pa’rogarte, la neta andar soltero está empezando a gustarme y así voy a quedarme”.

Luego vinieron éxitos como “Dime cómo quieres”, “Botella tras botella”, “No te contaron mal”, “Probablemente”, “Aquí abajo”, así como temas de su reciente producción discográfica “Forajido” que recientemente lo llevaron a ganar el Grammy Latino 2022 por Mejor Álbum Ranchero, entre ellos “Ya no somos ni seremos”.

El concierto también incluyó canciones icónicas de la música ranchera, entre ellas “Mujeres Divinas”, “Puño de Tierra”, “Acá entre Nos”, pero el tema más ovacionado y que Christian Nodal cantó en dos ocasiones fue “De los besos que te di”, con el que cerró su concierto.

Uno de los momentos más románticos se vivió cuando Nodal hizo un homenaje a Marco Antonio Solís al interpretar uno de sus más grandes éxitos “Mi eterno amor secreto”, al cantarlo sin dejar de ver a su novia Cazzu que se encontraba sentada entre el público en primera fila y a quien besó ante la algarabiada del público. La relación amorosa entre ambos fue dada a conocer públicamente el pasado miércoles, cuando por primera vez se dejaron ver en público en la alfombra roja de los Grammy.

