Danka, hija de Daniela Castro, debuta en televisión con "¿Qué le pasa a mi familia?"

Danka es la actriz juvenil que encarna a Sol y es heredera del talento de la madre y primera actriz Daniela Castro, de quien sigue los pasos en la actuación debutando en la historia Qué le pasa a mi familia? bajo la producción de Juan Osorio, quien le da esta oportunidad en grande con este personaje que hace triángulo amoroso con Emilio Osorio, Lalo y Mauricio Abad, Alan.

“Somos el triángulo amoroso de jóvenes entre Sol, Alan y Lalo. No puedo hablar en demasía que viene más adelante en las escenas, lo que sí puedo decir que vamos a dejar un mensaje muy bonito, enarbolando antes que nada amistad y luego como Sol tengo que elegir a mi pareja sentimental que va a hacer para toda la vida”.

Danka está más que comprometida y llena de responsabilidad de estar en Qué le pasa a mi familia?, en cuyos integrantes encabezados por Diana Bracho, doña Luz; “hemos visto que con ellos se puede saber que no existen las familias perfectas y sí diferentes familias cada una con sus problemas y siempre dejamos un mensaje de lo que se vive en la realidad con familias clásicas y otras familias, disfuncionales y en ambas siempre hay problemas y conflictos por solucionar paso a paso.

Informa en entrevista con El Sol de México que Sol se asemeja mucho a Danka, “se parecen en varias cosas. Siento que hago buena conexión con ella. Sol me deja en mi vida el hecho de valorar mucho las cosas, sino las valoras las puedes perder en cualquier segundo de su vida”, plantea.

En relación a la actuación de la primera actriz Diana Bracho, doña Luz, afirma Danka que Sol se protege con ella en la trama cuando llega a vivir a Guanajuato:

“Sol al ser huérfana y solo tener a su abuelito Fulgencio, lo primero que hace Sol es apoyarse en ella, ya que no tiene ese sentimiento de falta de una madre”.

Sin embargo Danka, no está de acuerdo que “Doña Luz siendo una madre tan increíble, se deja manipular y hasta pisotear por alguno de sus hijos que eso está mal en ella. No obstante doña Luz va y hace todo por ellos y saca las garras. Sin embargo, a veces, alguien tiene que poner disciplina en algunas cosas. Primeramente tener respeto a una madre, no contestarle y saber hasta dónde llegar. A Luz le hace falta poner límites, ella no lo hace por amor a sus hijos”.

A pregunta a Danka con qué se quedaría de doña Luz, responde:

“Tomaría de Doña Luz, su amor, su bondad, su amor a sus hijos, cómo da todo por ellos, sin importar un día malo, estar para ellos, estar ahí siempre amarlos y respetarlos. Hace todo para que sean felices que para ella es ante todo. Y lo que quitó de este personaje materno; desde un momento y principio sepan mis hijos que hay un límite y una raya de respeto a una madre”.

También la juvenil actriz habla de su madre real, Daniela Castro:

“Desde chiquita siempre v i a mi mamá inmersa su imagen en la televisión, me encantan las telenovelas con Diana Bracho y Cadenas de amarguras es mi telenovela la favorita, al ver actuar a grandes actores, tuve ese sueño de ser actriz, sino me dedique antes, fue por terminar mis estudios y enfocarme al ciento por ciento ahora a la actuación”.

De las recomendaciones hechas a ella de parte de su mamá Daniela comenta:

“Lo primero que me dijo mi mamá, que iba a ser difícil este trabajo, me dijo que lo que yo iba a hacer en estos momentos desde que tomara el proyecto, iba a hacer un gran sacrificio y un gran compromiso, al ciento por ciento por eso debería estar segura y comprometida al ciento por ciento.

El señor Juan Osorio, me dio la gran oportunidad para vivir la experiencia en la actuación, la cual estoy disfrutando y ser feliz. Mi mamá siempre está pendiente de mí, de la novela, siempre me da algunos tips. Mi mamá está dedicada a la casa, con mis hermanos cuidándonos. Cuando me toca locaciones fuera de la ciudad de México e ir a Guanajuato como locación, va conmigo me apoya ciento por ciento”, así habla de la primera actriz Daniela Castro, su mamá.

En Qué le pasa a mi familia?, actúa Danka como Sol a lado de Rafael Inclán, Emilio Osorio, Mauricio Abad, Julián Gil, Diana Barcho, Mane de la Parra, Eva Cedeño, transmisiones por el canal Las Estrellas, de lunes a viernes.