¿Cuál fue el momento más incómodo de los Oscar? Actriz nativo-americana fue abucheada

Era la primera edición de los premios Oscar que se televisaba para todo el mundo, pero eso no fue lo más trascendente de esa noche, pues el actor Marlon Brando decidió enviar a Sacheen Littlefeather, mujer nativo-americana en su lugar y dar un discurso en forma de protesta mientras rechazaba el galardón.

Te puede interesar: ¿Qué enfermedad sufre Jada Pinkett Smith? Así fue el comentario que desató la furia de Will Smith

Fue un 27 de marzo de 1973 cuando el actor que protagonizó la cinta de El Padrino dirigida por Francis Ford Coppola pidió a la apache Sacheen Littlefeather para que rechazara el premio por él y dijera unas palabras.

En ese entonces Sacheen era la presidenta del Comité Nacional de Imagen de los Nativos Estadounidenses y subió al estrado para decir:

“Esta noche vengo en representación de Marlon Brando que, lamentablemente, rechaza este generoso galardón. Y eso se debe al maltrato de los indios estadounidenses en la actualidad por parte de la industria cinematográfica, en la televisión, en las películas reemitidas y en lo recientemente ocurrido en Wounded Knee”

1973: Native American actor Sacheen Littlefeather boo'd (and cheered) by Hollywood at the Oscars before being mocked by Clint Eastwood and almost physically assaulted by John Wayne simply for asking that Indigenous people not to be dehumanized in film.pic.twitter.com/BgOiuBq4hR — Rafael Shimunov (@rafaelshimunov) October 11, 2021

Com respecto a lo último se refería a lo que se conoce como La masacre de Wounded Knee en el que un regimiento de caballería estadounidense interceptó y atacó a nativos de Iakota (en Dakota del Sur) dejando alrededor de 300 muertos, entre ellos niños, y 51 heridos.

Las palabras de esta mujer causaron diversas reacciones, entre ellas abucheos y murmullos de quienes no estuvieron de acuerdo en el momento en que Littlefeather apartó el galardón y ni siquiera quiso tocarlo.

El rechazo no hizo que callara y finalizó su discurso diciendo que esperaba no haber causado molestias y deseaba que en el futuro sus corazones y entendimiento se encontraran con amor y generosidad.

Celebridades Premios Oscar 2022: BTS confiesa que “Coco” es su película favorita

Posterior a esta polémica, Sacheen cuenta que cerca de sus 27 años de edad, su carrera como actriz fue terminando y dejaron de llamarla para hacer películas recibiendo solamente ofertas para participar como extra y sin recibir crédito alguno.

¿Qué defendía Marlon Brando?

Por su parte el actor Marlon Brando aseguró que como miembro de esa profesión y como ciudadano de los Estados Unidos, no sentía correcto aceptar el Oscar hasta que la condición y el trato a los indios americanos cambiara drásticamente.

Marlon pensaba que solamente se podía llegar a un acuerdo con esta comunidad a través de las armas y la resolución siempre sería en beneficio de los estadounidenses y no del pueblo indígena.

“Cuando depusieron las armas, los asesinamos. Les mentimos. Les robamos sus tierras. Les hicimos pasar hambre para que firmaran acuerdos fraudulentos que llamamos tratados que nunca cumplimos”.

Al final, el actor siempre pensó que los conquistadores fueron los que llevaron a la humanidad a la miseria y que el respeto y el amor al prójimo pareciera que ya no existen en el país.