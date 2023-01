En escenario, pantalla chica o grande: Adrián Uribe actúa donde lo pongan

El actor es actor en donde sea, asegura Adrián Uribe. “Uno no es actor de cine o de teatro, simplemente es actor. Puedes hacer de todo, hay proyectos buenos y malos. No por hacer tele eres malo, ni por hacer cine eres bueno, hay películas malas también, el proyecto en el que estés debes hacerlo al cien”.

El también comediante agrega: “Qué bueno que ya se rompió ese estigma de que la gente no va a pagar un boleto para ver a alguien de tele, porque no es cierto. Mira lo que hizo Derbez, participó en una de las películas más taquilleras que se han hecho (No se aceptan devoluciones, de 2013, que ha recaudado más de cien mil dólares). Si haces algo divertido y creativo, la gente irá a verlo”.

Adrián se siente emocionado de inaugurar la cartelera de estrenos mexicanos con una comedia titulada Infelices para siempre, donde comparte créditos con Consuelo Duval (quien tiene su primer protagónico en esta cinta).

El actor considera muy importante seguir invitando al público a ver cine nacional, y opina que la mejor forma de hacerlo es ofrecer propuestas originales.

“La pandemia afectó a muchos negocios y muchas industrias, una de ellas fue el cine. Ahora está padre que vayamos a ver un Blockbuster, pero hay que voltear a ver nuestro cine, y sobre todo películas propositivas y diferentes como ésta. Les garantizo que no se van a arrepentir”, comentó en entrevista.

Adrián Uribe retoma ¿Quién es la máscara?

Este proyecto se comenzó a gestar antes de la pandemia, pero su estreno se pospuso hasta este año debido a que el director, Noé Santillán-López, consideraba que debía ser vista en la pantalla grande.

La cinta sigue los pasos de María José y Alfredo, quienes están próximos a cumplir 20 años de casados, en medio de una fuerte crisis matrimonial. Para festejar su aniversario, sus hijos juntan sus ahorros y les regalan un viaje al hotel donde celebraron su luna de miel, pero un hechizo hará que repitan una y otra vez el mismo día, hasta volverse a enamorar.

No se trata de la típica comedia romántica donde la pareja protagonista se ama todo el tiempo, lo cual le atrajo del guion, pues considera que el amor en la vida real tiene sus altibajos, y a veces incluso duele e incomoda.

“La vida misma es un constante cambio, no podemos estar felices todo el tiempo, ni tampoco en una relación donde todo sea color de rosa. Por supuesto que la vida tiene altibajos, y esta película me encantó desde que leí el guion, porque justo habla de cómo cuando todo está bien, somos buenas personas.

“Cuando empieza una relación, todo es lindo, enseñas tu lado bonito, pero qué hacer cuando el amor se empieza a transformar, y se empieza a volver una rutina. Cómo no caer en este letargo y de alguna manera este bajón de decir ‘nos tenemos que divorciar’. Si los dos lo quieren se puede rescatar, pero primero tienes que empezar contigo mismo”, finalizó.

Infelices para siempre se estrena en salas de cine este 26 de enero, es apta para adolescentes y adultos.