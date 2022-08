Jannette Chao se presenta en el teatro Milán

Por casi una década, Jannette Chao apostó por desarrollarse en el área que estudió, en la política, relaciones y negocios internacionales, así como el comercio. Durante el sexenio pasado, la artista mantuvo una fuente de ingresos proveniente de una dependencia gubernamental, lo que le ayudó a sacar adelante a su hijo Paulo Elías, de ahora seis años de edad.

Sin embargo, a pesar del gusto por su trabajo, el canto, el escenario y los reflectores la seguían llamando, lo que la llevó a regresar hace casi tres años con el tema Del otro lado (2019), seguido de Avalancha (2020), pero sus planes resultaron afectados por la pandemia.

“Quería volver a la música porque sentía que me lo debía, que tenía muchas cosas que decir y compartir, comencé a hacer un disco que era congruente con el momento que estaba viviendo y lo empecé a promocionar, pero comenzó la cuarentena”, afirmó Chao en entrevista.

La cantante aprovechó ese tiempo para hacer la producción musical de la obra Siete veces adiós, de Alan Estrada. Su atención en el teatro la distrajo nuevamente de la música.

Al ver que el proyecto teatral tomó su propio camino, Chao regresó a su proyecto como solista y comenzó la planeación de su próximo EP que llevará por título Expuesto.

El material incluye el tema Dentro de mí, que estará disponible en plataformas el 19 de agosto y el cual apuesta por la alegría, la esperanza y la unión, en donde no importan las diferencias.

“Es una canción que habla del amor y del amor a la humanidad, el reconocimiento que nos hace ser seres humanos, no lo que tienes, no lo que te pones, no tu educación sino el corazón, lo que llevas dentro y cómo ese corazón que late, lo hace de la misma forma que en otros cuerpos.

“Es una invitación al amor universal, a la reconciliación, a la paz, a bajar las armas y apostar por la unidad, va de la mano de los mensajes que siempre llevo en mi música”, expresó.

Ese y otros mensajes son los que compartirá la artista de 45 años en su próximo concierto, este lunes 15 en el Teatro Milán donde recorrerá sus más de dos décadas de trayectoria artística.

“Me siento muy orgullosa de mí, feliz de ser la persona y artista congruente que soy, con mi mensaje, con mi personalidad, con lo que siempre he querido decir y compartir. Me siento muy auténtica, que he permanecido en el tiempo.

“Una de las cosas que agradezco es tener un público fiel que me ha seguido por 22 años porque creo que obedece a que no soy una artista de modas o de tendencias, no es que eso esté mal, sino que tengo la fortuna de que soy alguien que hago un tipo de música que se instala en la vida de la gente, que demuestra una trascendencia”, sostuvo.