José Luis Rodríguez “El Puma” alista gira por México

"José Luis Rodríguez “El Puma”, planea una gira por nuestro país, para la que espera contar con algún invitado de su generación, aseguró en entrevista con El Sol de México.

“Ando buscando con quién hacer un dúo para grabarlo y después estar en el mismo escenario para hacer una gira, alguien con quien estemos emparejados con el mismo estilo musical y en la edad”.

Sin dejar de grabar nueva música o hacer nuevas versiones de sus éxitos “El Puma” anuncia que está abierto a otra propuesta de reality show, similar a lo que hizo en “Top Chef VIP” 2024.

“Mi ideal es repetir en otro reality de cocinero, o musical como ‘La Voz’, en el que estuve tanto en Perú, como en Argentina y Chile. Todo lo que sea televisión y show business me interesa”, informó el intérprete de “Agárrense de las manos”.

Nuevo concursante de reality

El cantante de origen venezolano con 65 años de carrera musical, hizo su debut en el reality culinario “Top Chef VIP”, de Telemundo Internacional, y disfrutó tanto la experiencia de ser concursante, que espera volver a participar en un programa de ese tipo.

“Me gustó muchísimo, aprendí cosas que no sabía del arte culinario, y sigo aprendiendo lo que significa la alimentación para el ser humano. El estómago puede aceptar lo que tú le metas, pero no todo es bueno para el cuerpo.

“Me di cuenta que realmente eres lo que comes y de cómo puedo definir qué es lo que debo o no debo comer. Puedo afirmar que soy una persona antes y después de ‘Top Chef VIP’ porque cambié mi forma de ver la alimentación”.

Elige sus proyectos

José Luis Rodríguez reconoce el aprendizaje que le dejó participar en “Top Chef VIP”, además de la experiencia en la cocina: "Tuve más amigos que diferencias con algunos compañeros, sí sembramos amistades, es algo de lo bueno de esto".

Pero no todos los formatos de reality show le atraen al artista, pues asegura que no entraría a “La casa de los famosos”, ni en Estados Unidos, ni en su versión mexicana.

“Me fue difícil estar 10 horas diarias en un set, no podría estar todo el tiempo en un sitio. Pensé que era más fácil, pero no, fue una experiencia dura, aunque no me arrepiento de haberla vivido.

“Sin embargo a ‘La casa de los famosos’, le tengo un poco de respeto, la convivencia es de 24 por 7, o sea que ahí no se descansa para nada. Todas tus intimidades están expuestas, creo que es un programa bastante difícil y unido a eso, cada participante empieza a hablar cosas incoherentes por tantos días de aislamiento. Es un experimento humano un tanto complicado, están encerrados, no se sabe si es de día o de noche, ponen a las personas a mostrar todo lo que llevan por dentro, no es algo que me interese”.