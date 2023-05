Lupita D’Alessio revela la razón de su retiro de los escenarios

Lupita D’Alessio, se presentó el sábado por la noche en el escenario de la Arena Ciudad de México con el concierto “Gracias Tour”, a manera de despedida frente a un público que abarrotó el recinto en una noche lluviosa.

La audiencia la escuchó y como coro monumental le hizo segunda en la interpretación de sus más de 13 temas clásicos, con los que marcó época, además de un popurrí; pero este no fue el adiós definitivo, la cantante regresará el 1 de diciembre.

Entre aplausos frenéticos de la gente, mientras a Lupita D’Alessio se le entrecortaba las palabras y en su rostro rodaban las lágrimas, explicó por qué se retira de los escenarios en vivo.

El concierto inició con los temas “Cómo se llama” y “Hazme olvidarlo”, la intérprete apareció elegantemente vestida con un atuendo gris claro brillante en dos piezas.

“¡Buenas noches! Muy contenta de estar aquí, contenta y no tanto… Porque está decisión no es tan fácil tomarla. Es un proceso que me parece importante. La música va a quedar para siempre. Como público es importante decirles el por qué del retiro: Quiero cuidar mi salud. Quiero estar bien. Ya voy a cumplir 70 años el año que viene -10 de marzo 2024-. Yo sé que ustedes quieren lo mejor para mí.

“Por supuesto que para mí lo mejor es estar en el escenario, por supuesto que lo mejor es el aplauso y el cariño de todos ustedes. Son 53 años que ustedes me han hecho el favor de tenerme en el gusto de su corazón. Uno propone y al final Dios dispone y se hace la voluntad de Dios. Al final es así. Vamos a ver que dice el tiempo y ustedes. Vamos a ver…”

Dueña del escenario, respaldada con músicos de excelencia, Lupita siguió con las canciones “Aquí estoy yo” e interpretó a dueto con su hijo Ernesto D’Alessio el tema “Ni guerra, ni paz”. El joven quien vistió de negro, fue el encargado de abrir el show, durante más de 40 minutos cantó temas como “Volaré”, “Secreto de amor”, “Hasta que te conocí”, “Adoro” y agradeció al público el amor que le tienen a su mamá.

Entre el repertorio de Lupita D’Alessio no faltaron “Leona Dormida”, “No preguntes por qué”, y “Costumbres” para luego dar paso al variado popurrí de melodías icónicas que están en el gusto de sus seguidores que incluyen a las nuevas generaciones.

En ocasiones sentada, pero Lupita no deja de ofrecer sus grandes éxitos, así siguió con “Inocente pobre amiga”, “Ese hombre”, “Qué ganas de no verte nunca más” y la infaltable a manera de un precierre “Acaríciame”. Una vez más, el público se volcó en aplausos para la La D’Alessio, mostrando así el respeto, cariño y amor que le tienen como artista.

Antes de interpretar “Mudanzas”, la antepenúltima melodía de su concierto “Gracias Tour”, dio un mensaje a la audiencia.

“Quiero agradecerle a Dios por estar aquí, como a estos maravillosos músicos, mis maestros, mis compañeros, mis amigos, mis hermanos”, también dio las gracias a toda la gente de su equipo de producción de sonido, luces y de todas las áreas de la empresa de que lleva su carrera.

DE SU RETIRO: “¡ES VERDAD, YO NO MIENTO!”

Lupita D’Alessio, al seguir plantada habla de nueva cuenta con la audiencia y manifiesta: “Por aquí me dicen que no me vaya. Por acá dicen que no es cierto -su retiro-, sí es cierto, ¡Es verdad, yo no miento!, menos ahorita. Gracias por su apoyo, su amor y por venir acá aun lloviendo… Me acaban de avisar que se abrió la fecha del 1º de Diciembre (cuyo anuncio lo celebró la audiencia con gritos). Quiero agradecer a mis hijos que están esta noche conmigo: Jorge, César y Ernesto D’Alessio, quienes son los amores de ¡Mi vida!”.

D’Alessio finalmente interpretó su tema icónico “Mudanzas”, a su término se apagaron las luces, se dieron un par de minutos de espera para que los reflectores de nueva cuenta se posaron en la figura de Lupita, así llegó el gran final con “Mentiras”, con la que dijo adiós por esta noche.