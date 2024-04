Matty Healy opina sobra las canciones que le dedicó Taylor Swift en su nuevo disco

Taylor Swift estrenó la semana pasada su nuevo disco The Thortured Poets Department, el cual además de incluir colaboraciones con Post Malone y Florence and the Machine, contiene posibles indirectas para su exnovio, Matty Healy, vocalista y guitarrista de The 1975.

El álbum contiene 31 canciones, de las cuales dos son dirigidas hacia el vocalista de The 1975, o al menos eso es lo que sus fans y algunos periodistas piensan. Pero, no solo Matty Healy fue inspiración de la cantante, pues la canción ThanK you aIMee, que tiene en letras mayúsculas KIM, va dedicada a la Kardashian.

De acuerdo con las teorías, la canción habla sobre el fanatismo de la hija de Kim, North West, hacia Taylor Swift, específicamente en el verso “Un día tu hija llega a casa cantando una canción que solo nosotras dos sabemos que es de ti”, la cual hace relación con Shake It Off, dirigida a la Kardashian, que incluso ha sido bailada en Tiktok por madre e hija.

#k18results #commentsection #fyp #xyzbca #taylorswift #shakeitoff ♬ Originalton - Lara <3 @kimandnorthshakeitoff Kim and North using Taylor Swifts “Shake It Off” in recent TikTok. #kimandnorth

Gossip ¿Taylor Swift se burla de Kim Kardashian? Las posibles indirectas en su nueva canción

¿Qué canciones de Taylor Swift hablan de Matty Healy?

La canción Guilty As Sin Tiene indirectas relacionadas con el cantante de The 1975. Su inicio: “Ahogándome en el Blue Nile. Él me envió Dowtown Lights. No la he escuchado en un tiempo”, ello hace referencia a que Matty Healy ha declarado que uno de sus discos favoritos es Hats, de la banda The Blue Niles, el cual tiene como segunda canción Downtown Light.

Otra canción dedicada a Healy es The Smallest Man Who Ever Lived, debido a que la canción habla de un hombre que utiliza trajes como “testigo de Jehová”, haciendo referencia al estilo del vocalista.

Y, lo que termina de confirmar es que en la misma canción menciona intentaste comprar algunas pastillas”, pues el vocalista tiene problemas con el abuso de sustancias.

¿Qué dijo Matty Healy sobre las canciones de Taylor Swift?

Un periodista de Entertainment Tonight, medio de comunicación de Canadá, encontró a Matty Healy caminando por la calle y no dudó en preguntarle sobre las canciones que le dedicó Taylor Swift.

-"Matt, ¿cómo calificas el track que te hizo Taylor", cuestiona el periodista.

-"Realmente no lo he escuchado mucho, pero estoy seguro de que es bueno", respondió el cantante.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Entertainment Tonight (@entertainmenttonight)

De acuerdo con los medios estadounidenses, la relación de Taylor Swift y Matty Healy solo duró un mes, por falta de compatibilidad y las diferentes agendas de ambos.