Nadia recibe premio como conductora por su programa Vive+

Nadia en su faceta como conductora de televisión, al cumplir siete años como titular del programa Vive +, que se transmite en 15 países, incluido México, recibió el Premio Águila otorgado por la Asociación de Comunicadores en Miami, Florida.

“Ganar el premio internacional Águila por Vive +, como Mejor Programa de Contenido Audiovisual 2023, es uno de los reconocimientos más importantes de m i carrera, como lo fue la nominación al Grammy estadounidense por mi álbum A puro dolor. El premio lo recibimos celebrando también el séptimo aniversario de Vive +”.

El productor del programa, Ernesto Castro, viajó a Miami para recibir el galardón al programa que se transmite por el canal a+, de TV Azteca.

SIGUE CRECIENDO EN LA MÚSICA

Como intérprete de ranchero, Nadia tiene ya una carrera de 21 años y su más reciente tema, Él te ama, escrito por ella, superó las 100 mil descargas recientemente.

“El género ranchero lo llevo en mi corazón, me ha permitido no sólo usarlo para entretener sino también llevar un mensaje más allá y me ha permitido viajar a países como Nicaragua y Venezuela, donde acabo de participar en un masivo muy hermoso con más de 16 mil personas.

“Regreso en noviembre a Nicaragua con banda y mariachi; he recorrido Brasil, Honduras, Guatemala, El Salvador, también en Estados Unidos en ciudades como Chicago, Orlando, Los Ángeles, California, Texas, he vivido experiencias muy bonitas con la música mexicana”, resumió.

En torno a que también es intérprete de música, expresó: “el interpretar música cristiana me significa cumplir mi propósito de vida. Nací para compartir las buenas noticias de Dios, la belleza del amor de Dios.

“Eso me ha llevado a grabar canciones también de mi inspiración, en estos últimos meses he colocado en las plataformas tres temas, el más recuente, El mesías, que también ahí va en cuanto al recibimiento del público”.