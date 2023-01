Esposo de Gloria Trevi reacciona a demanda por abuso de menores contra la cantante

“No habrá absolutamente nada que no quede claro, ni antes ni después, todo se pondrá en su lugar. Es un delito muy grave engañar y más en una corte de USA, ojalá ya tengan el valor que les falta para enfrentar sus calumnias y mentiras. Hagan lo que hagan, o inventen, Gloria es una ganadora”, publicó en su cuenta de Twitter Armando Gómez, esposo y representante de Gloria Trevi, tras la difusión de una demanda contra la cantante y el productor Sergio Andrade, por parte de dos mujeres que aseguran haber sido víctimas de violación cuando eran menores de edad.

Gómez señala en su mensaje que espera que, en efecto, vayan a juicio, pero menciona las iniciales de la comunicadora Pati Chapoy, a quien la cantante demandó en 2009. Desde hace 14 años, Trevi y la periodista, así como TV Azteca se encuentran en un proceso legal; la cantante interpuso una demanda por difamación.

En redes, Armando Gómez compartió que se les negó a la televisora y a la comunicadora una apelación para evitar presentarse ante los tribunales.

Sabemos q existirá una campaña mediática inventando situaciones y en tiempos, al modo de cómo lo hicieron en aquellos años. estamos preparados nada es sorpresa @ChapoyPati @VentaneandoUno en 🇺🇸 USA es un delito muy grave engañar pero muy GRAVE no quieran influir con mentiras — Armando Gomez (@AGM0128) January 3, 2023 Una vez más pierden otra apelación, para NO presentarse en el juicio @ChapoyPati sabemos perfectamente lo q están haciendo.Ojalá los medios de comunicación NO se dejen engañar mas con los falsos testimonios q se darán. Como fueron engañados durante muchos años. @VentaneandoUno pic.twitter.com/wEcyNY2X7X — Armando Gomez (@AGM0128) January 3, 2023

También compartió un par de videos de archivo en los que los escritores Guadalupe Loaeza y Carlos Monsiváis elogian a Trevi, junto a otro mensaje: “Como dicen, en los enemigos te das cuenta de la clase de piltrafas que son. Afortunadamente para nosotros, los amigos son otros muy diferentes, con otro código postal muy diferente al de los enemigos que seguirán retorciéndose de rabia y envidia #lacuestadeenero les pega duro PC y compañía”.

La noche del miércoles, la regiomontana de 54 años compartió un video desde España, donde pasará este fin de semana y en el que aclara que se encuentra bien, pero estará lista para lo que venga.

"El momento más oscuro de la noche, es cuando va empezar la aurora, cuando va empezar a amanecer. Me voy a preparar para todo lo que se tenga que preparar cualquier ser humano en el planeta, para lo bueno y para luchar contra cualquier cosa", dijo en el clip.