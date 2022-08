¡Guaynaa y Lele Pons se casan! La pareja se comprometió en pleno escenario de Tomorrowland

El amor está en el aire en el mundo del espectáculo, apenas hace unas semanas tuvimos la boda de Britney Spears y Jennifer López y este domingo el reggaetonero Guaynaa le entregó el anillo a Lele Pons.

A diferencia de la discreción la que JLo y Ben Affleck manejaron su compromiso hasta la inesperada boda en Las Vegas, la popular pareja del urbano anunció su futura unión en uno de los escenarios más conocidos del mundo: el de Tomorrowland.

Te puede interesar: [Video] Acusan a Lele Pons de maltrato animal tras posar con un lagarto bebé

Guaynaa y Lele Pons se encontraban en el escenario del festival de EDM mientras Steve Aoki hacia su set, y en una pausa el cantante puertorriqueño lanzó su propuesta frente a los 400 mil asistentes del evento.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Steve Aoki (@steveaoki)

"Chicos, esta es mi hermosa novia, Lele Pons, y le quiero hacer pregunta", dijo Guaynaa antes de arrodillarse sobre el escenario. Por su parte, Lele Pons se mostró sorprendida por la propuesta, pero rápidamente aceptó, visiblemente emocionada.

Aoki aseguró que esta era la primera vez que el escenario de Tomorrowland veía una propuesta de matrimonio, algo que resultará muy especial para Lele Pons, ya que según Guaynaa la cantante ama el festival.

En el escenario también se encontraban Paris Hilton y las gemelas Nervo, quienes se acercaron para felicitar a la pareja, al igual que Aoki hizo más tarde a través de sus redes sociales.

Tras un par de años de relación, Guaynaa y Lele Pons decidieron comprometerse en matrimonio. / Foto: Instagram @guaynaa

¿Cómo se conocieron Lele Pons y Guaynaa?

Eleonora Pons Maronese y Jean Carlos Santiago Pérez, mejor conocidos como Lele Pons y Guaynaa, comenzaron su historia de amor luego de que grabaran el hit mundial Se te nota.+

OMG! Lele Pons vuelve a revolucionar las redes al mostrar sus piernas con celulitis

Aunque en aquel momento ninguno de los dos confirmaron el romance, ya había especulaciones sobre su relación, y más tarde lo hicieron oficial.

Según comentó la cantante de origen venezolano, en un principio ella se resistía a entrar en una relación, pero todo fluyó de una manera tan natural con el puertorriqueño que terminó cediendo.

"El se empezó a enamorar yo estaba en una fase donde no quería a nadie, entonces estaba como ‘ay no, no, no eres mi tipo’ ¿sabes? Entonces llegó el punto que él me dijo: 'Yo te amo', y yo dije 'Oh, thank you', explicó.

Pero una vez que tomando impulso la pareja avanzó rápido e incluso ya tienen una casa juntos, la cual mostraron a sus seguidores luego de que la compraran.

Ahora sólo queda esperar a que se conozcan más detalles sobre cuándo y dónde se realizará la unión, que seguramente será seguida de una fiesta con mucho flow.