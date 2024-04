Muere el padre de Alemán, así lo despidió el rapero: "es un golpe muy fuerte"

Erik Raúl Alemán Rodríguez, mejor conocido como Alemán, dio a conocer en su cuenta de Instagram el fallecimiento de su padre.

El rapero publicó un breve mensaje en donde despidió a su padre y agradeció a todos los que se pusieron en contacto con él para enviarle sus condolencias.

Alemán informó que su padre, Raúl, murió la noche del domingo y recordó lo importante que fue para su carrera.

Gossip Romeo Santos desmiente haber sufrido un paro cardíaco

"Hoy siendo las 8:35 p.m. partió de este plano terrenal, ustedes saben lo importante que fue mi papá para mi y mi carrera", escribió el intérprete de "Rucón".

El joven cantante aprovechó su publicación para recordar los aprendizajes que su papá le dejó en la vida como a no darse por vencido, además de valores como el amor y el respeto.

“Siempre te amaré Raúl y seguiré tu legado, siempre fuiste el único hombre que me ponía las reglas claras, me enseñaste el respeto, amor y trabajo pero sobre todo a no dejarme vencer por la vida y así será. Te voy a extrañar hasta volvernos a ver, Dios bendiga tu camino hacia la gloria”, se lee en la publicación.





Mensaje de Alemán. / Foto:Cortesía Ig @mxalemanmx

El originario de Cabo, San Lucas, Baja California, también dejó entrever que posiblemente hará una pausa en su carrera musical debido al momento por el que él y su familia atraviesan.

"Este es un golpe muy fuerte y creo que llegó el momento de hacer un gran cambio en mi vida, mi familia me necesita más que nunca, nos vemos luegos. Los amo. Y te veo del otro lado Ruli", finalizó Alemán.