Activos, módulos de vacunación contra Covid en Tlaxcala

Ante el pico de la cuarta ola y en la continuidad de la Estrategia Nacional de Vacunación contra Covid-19, el sector salud de Tlaxcala tiene activos módulos de vacunación permanente en el Centro de Salud Urbano de Tlaxcala, Huamantla y Yauhquemehcan, pues hay abasto de biológicos.

El objetivo es que las Brigadas Correcaminos atiendan de manera permanente la solicitud de aplicación del biológico a los grupos de edad autorizados hasta el momento que son población de 18 años en adelante, así como menores de 14 a 17 años y quienes tienen comorbilidades.

A un año de que comenzó la aplicación de la vacuna para atacar al nuevo coronavirus, todavía hay un promedio de 50 mil personas que biológico, reconoció el delegado de la Secretaría del Bienestar en Tlaxcala, Carlos Luna Vázquez.

“Hago el llamado a los que no se han vacunado, todavía hay gente que no asistió. Que se acerquen a los puntos de vacunación, en cualquiera se puede vacunar una persona rezagada, aunque no sea de ese municipio”, puntualizó.

El delegado destacó que en el estado hay abasto suficiente de biológicos para aplicar tanto a rezagados como los refuerzos, lo que ha permitido que las brigadas correcaminos se trasladen a los diferentes municipios, conforme el calendario de programación.

Asimismo, reconoció que el apoyo de la gobernadora Lorena Cuellar les ha servido para seguir con la vacunación, pues hace unos días no tenían diluyente para la aplicación del biológico de la farmacéutica Pfizer y les otorgó ocho mil diluyentes.

“Estuvimos a punto de detener la vacuna Pfizer a menores por falta de diluyentes, pero la gobernadora nos otorgó ocho mil diluyentes, es por eso que seguimos vacunando. Aquí en Tlaxcala no paramos la aplicación gracias al apoyo estatal. Estamos vacunando a menores de 12 a 14 con comorbilidades”.

