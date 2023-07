[Actualización] Ofrece Beatriz Paredes gobernar con fuerza y madurez

“Estoy lista, preparada, tengo la fuerza, madurez y energía, soy lo suficientemente seria como para creer que la política mexicana es un vodevil o una broma, pues tomo en serio a mi país. Confíen en mí”, manifestó la senadora de la República Beatriz Paredes Rangel durante su registro como aspirante a encabezar la candidatura presidencial de la alianza “Va por México”, formada por los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática.

Después de entregar sus documentos, ratificó su decisión de participar en el proceso interno para seleccionar a quien coordinará la construcción del “Frente amplio por México”, pues el país está en un momento histórico de la vida democrática, al ser un parteaguas que define si el horizonte de la patria será el de la evolución democrática o el de regresión autoritaria, por lo cual ahora deberá reunir al menos 150 mil firmas de quienes apoyan sus aspiraciones.

Resaltó la decisión de las fuerzas políticas que han signado el desarrollo del sistema de partidos y que otrora fueron antagónicos, de reunirse para construir un frente amplio de defensa de las conquistas democráticas que lograron trasformar un régimen de partido hegemónico en uno de normalidad democrática, de unificarse para evitar que haya reformas regresivas y que es una decisión que cambia la naturaleza del sistema político mexicano.

La política es un asunto serio, afirmó, no es un vodevil ni una broma, se requiere de personas de verdad, con experiencia, madurez y serenidad, de que haya la experiencia y ética personal que garantice que las ofertas que se plantearán a los ciudadanos correspondan a un análisis objetivo de lo que sucede en el país y, sobre todo, la viabilidad de realizarlas y consistencia para saber cómo llevarlas a cabo.

A pesar de las dificultades y de que de repente se presume que cualquier aspirante que tenga una militancia política de la cual no se avergüenza, yo no tengo cola que me pisen, seguimos adelante en este proceso sin renunciar, ocultar ni disfrazar mi biografía, pues no he brincado de un lado a otro para pretender purificarme y con mi historia política he salido adelante levantando la cara y mirando de frente, advirtió.

Recalcó que aporta una historia de congruencia, honradez y de convicción en favor de México, pues en cualquier momento de su trabajo y en cualquier actividad que ha realizado, su única motivación ha sido servirle a sus compatriotas, su compromiso de trabajar por el país y encontrar las soluciones que permitan salir adelante y conjugar la respuestas para desarrollar a todo el pueblo mexicano en armonía.