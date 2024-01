[Actualización] Tlaxcala es referente de organización entre los sistemas DIF del país, asegura Mariana Espinosa durante su segundo informe

“Guiados por el ejemplo y liderazgo de la gobernadora (Lorena Cuéllar Cisneros), continúa el trabajo por construir una transformación que ya se siente”, destacó Mariana Espinosa de los Monteros Cuéllar, titular del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), al refrendar su compromiso con Tlaxcala.

Local Destaca SEDIF mejoras en alimentación y salud de los tlaxcaltecas en situación vulnerable durante el 2023

Al presentar su Segundo Informe de Actividades, en el que estuvo arropada por representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como cientos de beneficiarios de los 46 programas sociales a su cargo, Mariana Espinosa sostuvo que el SEDIF cuenta con respaldo nacional y hoy es un referente de organización para otros sistemas estatales del país.

➡️Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Ante la mandataria Lorena Cuéllar Cisneros y Efraín Cruz Morales, representante del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), la presidenta honorífica sostuvo que el éxito de los 46 programas llevan el sello de solidaridad de Tlaxcala.

Hemos construido un legado de servicio y empatía que trasciende generaciones por amor a Tlaxcala, destacó ante la aprobación de los asistentes reunidos en el Centro Cultural Universitario, en la ciudad capital.

En su mensaje, posterior a la participación de un grupo de niños representantes del programa “Impulsores de la transformación”, la servidora pública invitó a la ciudadanía tlaxcalteca a “ponerle rostro” a las cifras que presentó durante el informe.

No dejes de leer: ➡️ Revoluciona SEDIF en la asistencia social: Mariana Espinosa

A lo largo de 40 minutos, Mariana Espinosa hizo mención de cada uno de los grupos vulnerables atendidos durante el último año, entre los que destacan mujeres que han sufrido violencia, menores de edad, adultos mayores y personas con discapacidad.

ADULTOS MAYORES SON UN PILAR

Los adultos mayores son un pilar de la familia al atesorar experiencia, valores y conocimientos ancestrales, mencionó Mariana Espinosa al convocar a honrarlos porque eso equivale a “honrar a la familia y a la vida”.

Más información: ➡️ Destaca SEDIF mejoras en alimentación y salud de los tlaxcaltecas en situación vulnerable durante el 2023

Cobijada por su estructura directiva, Espinosa de los Monteros Cuéllar resaltó que durante 2023 el SEDIF inauguró la primera Casa de Día para Adultos Mayores, ubicada en el municipio de Apetatitlán, que cuenta con actividades multidisciplinarias para prevenir el envejecimiento cognitivo y favorecer la autonomía de más de tres mil adultos mayores.

De igual forma, a través del programa Unidad Móvil Gerontológica llevaron servicios de enfermería, medicina, odontología, fisioterapia, asesoría jurídica, trabajo social y psicología, que en conjunto sumaron dos mil 500 consultas domiciliarias para personas que se encuentran postradas en sus viviendas.

Mariana Espinosa de los Monteros Cuéllar, presidenta honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia rindió el segundo informe de actividades de la dependencia estatal | César Rodríguez

SEDIF SE SUMA A LA SALUD DE LOS TLAXCALTECAS

➡️Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“La salud es el tesoro más preciado que tenemos”, expresó la presidenta del SEDIF, por lo que desde este sistema se sumó para proteger el bienestar de la población tlaxcalteca, especialmente en grupos vulnerables.

Es así que en 2023 el SEDIF atendió a más de 115 mil personas que no contaban con un sistema de salud y, del mismo modo, se otorgaron 10 mil consultas externas gratuitas en diferentes especialidades en comunidades alejadas.

Por otro lado, se dio seguimiento al programa “Contigo para ver, aprender y avanzar”, que entregó 20 mil lentes graduados a estudiantes de primaria.

Los detalles: ➡️ Impulsa Sedif el empoderamiento de mujeres a través de programa productivo

Mariana Espinosa de los Monteros Cuéllar, presidenta honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia rindió el segundo informe de actividades de la dependencia estatal | César Rodríguez

Con dos años del programa, transformamos la vida de 40 mil niñas y niños que disfrutan más de la escuela, de las actividades físicas y estimulamos su aprendizaje y exploración del mundo con mayor nitidez, confianza y seguridad

La presidenta del SEDIF aseguró que por primera vez en Tlaxcala se hicieron cinco mil 700 exámenes gratuitos de detección oportuna de enfermedades renales en adolescentes, que “es un problema de salud que aqueja desde décadas a muchas familias tlaxcaltecas y al que nuestra gobernadora siempre ha dedicado gran parte de su vida para prevenir y combatir”.

Mariana Espinosa de los Monteros Cuéllar, presidenta honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia rindió el segundo informe de actividades de la dependencia estatal | César Rodríguez

“Cáncer es una palabra con un poder devastador que exige un acompañamiento amoroso y profesional”, citó al referirse a esta mortífera enfermedad.

Lee también: ➡️ Atendió Sedif a más de 159 mil personas

Local Autismo tendrá espacio propio para su atención; proyecta Tlaxcala un CRI Teletón diferente

“El trabajo del DIF estatal y el Sector Salud en el estado han sumado esfuerzos en las labores de prevención y detección oportuna, lo cual ha contribuido a que hoy Tlaxcala sea la segunda entidad en el país con menor número de fallecimientos por cáncer de mama”

Marian Espinosa de los Monteros, titular del SEDIF

Agregó que con el propósito de garantizar la atención adecuada a pacientes pediátricos que enfrentan esta enfermedad, se logró el convenio de colaboración con el Hospital Infantil Teletón de Oncología de Querétaro, el cual se ubica entre los mejores del país.

RECONOCEN AUTORIDADES LABORES DEL SEDIF

➡️Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Al concluir el evento formal, Efraín Cruz Morales, director general de Rehabilitación e Inclusión y representante de la titular del SNDIF, Nuria Fernández Espresate, reconoció que Tlaxcala avanza en la atención a diversos grupos vulnerables, por lo que desde el gobierno de México se continuará una estrecha vinculación con el estado para ayudar a los grupos prioritarios.

Después de escuchar a la presidenta honorífica del SEDIF, Mariana Espinosa de los Monteros Cuéllar, afirmó que se reforzará el tema alimentario, los grupos de movilidad humana, así como el apoyo para el equipamiento de las Unidades Básicas de Rehabilitación (UBR), Centros de Rehabilitación Integral, ayudas funcionales, entre otros.

Municipios Concientizan sobre derechos de personas con discapacidad en Chiautempan

“Vamos a apoyar a Tlaxcala con los mismos programas que venimos operando, que son a personas con disparidad, alimentación, protección de menores de edad, entre otros. Por lo que es incondicional la ayuda del DIF Nacional, que representa Nuria Fernández”, refirió el funcionario federal.

Te puede interesar: ➡️ Asistencia social, base para transformar vidas: Mariana Espinosa de los Monteros

Por su parte, la presidenta honorífica del patronato del Sistema Estatal de Puebla, Gabriela Bonilla Parada, aseguró que le ha aprendido a Mariana Espinosa de los Monteros Cuéllar, ya que sabe que las acciones que ha implementado le han dado resultados, por lo que busca aprender de estas estrategias para favorecer a los sectores vulnerables.

“Reconozco el trabajo que hace todos los días para bien de la gente de Tlaxcala; porque desde que yo llegué, que tiene un año que estoy en el sistema estatal, la verdad que siempre me ha abierto las puertas, hemos caminado juntas y siempre sumando para hacer un mejor papel”, comentó.

En tanto, Andrés Martínez Corral, presidente y fundador de la asociación Dr. Sonrisas, afirmó que muchos gobiernos tienen que aprender de lo que hace Tlaxcala porque es un ejemplo a seguir.

No dejes de leer: ➡️ DIF Tlaxcala, entre los mejores del país: Arias Consultores

“La verdad sigo sorprendido. Lo he dicho siempre, llevo mucho tiempo dedicándome al servicio para los demás y no he visto una gobernadora como Lorena Cuéllar, mucho menos no he visto una presidenta del DIF como Mariana”, indicó.

Local Con capacitación, busca Gobierno estatal garantizar la inclusión laboral de personas con discapacidad

Consideró que se logran objetivos enormes cuando se trabaja con el corazón, lo cual se reflejó en el trabajo en el informe del SEDIF de Tlaxcala.

A su vez, la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, reconoció los resultados reflejados en beneficio de los sectores más vulnerables al trabajar tanto por la gente y “solo puedo aplaudir los resultados, así como a todo su equipo”.

➡️Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Jakqueline Ordóñez Brasdefer reconoció el trabajo que desempeña el organismo de la mano del respeto a los derechos humanos de los sectores vulnerables.

“Es una realidad, he visto muy de cerca las acciones que han presentado, nosotros hemos canalizado a personas en riesgo, vinculamos al as personas que lo necesitan. Cuando llegan las personas a la CEDH es porque están siendo vulneradas en alguna situación y tenemos el vínculo, directamente con la Lic Mariana y que ella les da una atención personalizada.”

Presidenta de la CEDH, Jakqueline Ordóñez Brasdefer

Para la titular del Instituto Estatal de la Mujer (IEM), Nydia Cano Rodríguez, los resultados presentados por el SEDIF son trascendentes para las mujeres víctimas de violencia o bien, jefas de familia, ya que se otorgan herramientas y oportunidades de crecimiento para bienestar propio y el de su entorno.

Local Fortalecen programa para jefas de familia

Te recomendamos: ➡️ Instalarán lactarios en todas las dependencias estatales

“Es el corazón de un gobierno porque puedo ver el apoyo directo para las mujeres, es sumamente importante, hacía falta en el estado y la atención integral a las mujeres y sus hijos, los institutos municipales somos el primer contacto para las mujeres víctimas de violencia y el Sedif es un aliado y se impulse a las mujeres. Es la primera vez vemos que la transversalidad es real”.

Titular del IEM, Nydia Cano Rodríguez

La titular de la Dirección de Atención a Migrantes (DAM), Paula Beatriz Zabalza, expreso que la labor que desempeña Mariana Espinosa de los Monteros Cuéllar dignifica el trabajo del gobierno del Estado.

“Nos llena de orgullo y satisfacción, nos da un sentido de pertenencia de este equipo que trabaja con el corazón como lo ha instruido la gobernadora para servir con mucho amor y entrega a Tlaxcala”.

Titular de la DAM, Paula Beatriz Zabalza

Lee más: ➡️ Reconocen acciones y compromiso del Sedif

A través del programa Unidad Móvil Gerontológica llevaron servicios médicos, que en conjunto sumaron dos mil 500 consultas domiciliarias para personas que se encuentran postradas en sus viviendas.

46 programas sociales tiene a su cargo el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.