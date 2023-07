AMLO está preocupado porque sus corcholatas no prenden: Xóchitl Gálvez

La senadora de la República, Xóchitl Gálvez Ruiz, afirmó que Andrés Manuel López Obrador está preocupado "porque sus corcholatas no prenden" y las aspiraciones de ella cada día van en ascenso a tan solo tres semanas de anunciar que quiere gobernar el país.

En su visita Tlaxcala, como aspirante a coordinar el Frente Amplio por México, previó a definir la candidatura presidencial de la alianza opositora al actual régimen para los comicios de 2024, Gálvez Ruiz planteó soy la voz de millones de mexicanos que están enojados, ante el incumplimiento de promesas de la administración

federal

La originaria de Tepatepec, Hidalgo, aseguró que a ella no le han podido detectar actos de corrupción como parte de su desempeño en la administración pública y eso se debe que el presidente decidió hacer públicos contratos de la empresa que fundó hace más de 30 años, con el argumento de que ha tenido ingresos millonarios.

Al hacer públicos los contratos de la empresa High Tech, de la que es propietaria, así como datos reservados de sus clientes, anticipó una nueva denuncia en contra del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O y al responsable de la Unidad de Inteligencia Financiera, por los delitos de violación al Código Fiscal y el secreto bancario.

HE REVERTIDO LAS ENCUESTAS EN TRES SEMANAS

Xóchitl Gálvez arribó al municipio de Apizaco arropada de la cúpula panista, quien enfatizó que no ha necesitado pintar bardas, pagar espectaculares o coaccionar a la gente para que acuda a sus eventos.

En reunión con medios de comunicación y posteriormente ante cientos de personas en el estacionamiento de Antigua Estación, resaltó he preocupado a los de enfrente porque en tres semanas ya revertí las encuestas y ganado simpatías, lo que ninguna de sus corcholatas ha logrado

Recordó que aquel pasado 12 de junio, en el que el Presidente de la República le cerró las puertas de Palacio Nacional su intención no era pedirle que cesarán los programas sociales, al contrario, expresó que quiere que a los mexicanos les vaya bien, a los adultos mayores y contribuir a desarrollar las capacidades de los jóvenes.

Añadió que durante su trayecto en la función pública no tiene un ilícito que puedan perseguirle, ni una obra mal asignada, por eso -dijo- han buscado desprestigiarla desde su actividad empresarial.

Detalló que desde que ingresó al gabinete de Vicente Fox ha sido puntual con su declaración de impuestos y todos los contratos que ha obtenido, incluido este sexenio, que manifestó fueron a través de una empresa sería.

NO ME DEJEN SOLA, NO LE TENGO MIEDO AL PRESIDENTE

Como parte de su visita a la ciudad "rielera", Xóchitl Gálvez se reunió con simpatizantes de su proyecto en la plaza comercial Antigua Estación, en la que hizo un llamado a que no la dejen sola y fue contundente al decir que no tiene miedo al Presidente.

A quienes la impulsaron a tomar la decisión de postularse para encabezar el Frente Amplio por México, les pidió ayuda para lograr las 150 mil firmas necesarias para garantizar su registro.





Planteó que está lista para competir con el que le pongan enfrente y apuntó que no está en la contienda producto de los dichos de Andrés Manuel López Obrador.

Nunca he necesitado de un hombre para estar aquí y no estoy aquí por Carlos X. González, ni por nadie, me impulsa el corazón que me abrieron miles de mexicanos, soltó.

Con respecto a la alianza "Va por México", comentó que es tiempo de ponerse de acuerdo en una agenda que los una y no los divida.

Con la personalidad y lenguaje que la caracteriza, la senadora Gálvez externó "de entrada la cosa se puso buena, realmente vamos a poder contrastar lo que hemos hecho y a mi no se me ha caído un tren".

De paso pidió a los integrantes del Frente Amplio por México estar preparados para 2024, porque no duda que todo el aparato de gobierno sea utilizado para que la oposición no recupere el poder.