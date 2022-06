Con una cirugía en vivo, arranca en Tlaxcala la Jornada de Cirugías de Cataratas

Con la transmisión de una cirugía en vivo de cataratas arrancó en Tlaxcala la Jornada de Cirugías de Cataratas que tiene una meta de 500 atenciones para este 2022.

Previo al evento protocolario, en la unidad los especialistas operaron totalmente en vivo a un niño con cataratas, proceso que fue presenciado por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros.

Fue una médica la encargada de explicar el proceso de la cirugía a los asistentes, quienes la vieron a través de una pantalla, en donde observaron cómo le fue retirada la catarata (la opacificación que había en el cristalino del ojo) y la colocación del Lente intraocular.

Las atenciones son realizadas en el Complejo de Atención Especializada en Salud y Bienestar, específicamente en la unidad de cirugía ambulatoria, ubicada la zona de hospitales, en Apetatitlán.

"TAMBIÉN ATENDEMOS SALUD VISUAL"

Durante el evento oficial, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros destacó que esos beneficios permitirán que las personas recuperen su salud visual.

Al mencionar que su labor en el ámbito público inició al ayudar al prójimo, sobre todo a las personas que más lo necesitan, explicó que en cada evento donde se aplica recurso público convoca a los diputados locales, para que sean testigos de qué forma es invertido el recurso que le fue etiquetado al poder Ejecutivo.

También destacó el apoyo por parte de la beneficiencia pública, pues indicó que además de los lentes intraoculares, apoyarán a los tlaxcalatecas con la entrega de otros aparatos, como prótesis, andaderas o silla de ruedas.

Yo empecé mi labor social al lado de la beneficencia y pudimos entregar muchos apoyos gracias a ustedes hace muchos años, y hoy nos volvemos a encontrar en este camino de servicio,dijo.

Acompañada de María Fernanda Espinosa de los Monteros Cuéllar, presidenta honorífica del Comité Consultivo de Bienestar y Desarrollo Social de Tlaxcala, adelantó que en los próximos días llevarán a cabo operaciones de niños y niñas con labio leporino y paladar hendido de forma completamente gratuita, pero que será un servicio no únicamente para tlaxcaltecas, sino también para menores que los necesitan de cualquier estado del país.

Este es un sueño hecho realidad y me llena de alegría y de emoción saber que hoy todos juntos, no importa de qué color y no importa de qué comunidad vengamos, pero si nos unimos a hacer el bien vamos a poner en alto a Tlaxcala como se lo merece,expresó.

En su oportunidad, María Fernanda Espinosa de los Monteros Cuéllar destacó que en menos de un año de la administración estatal ya hay diversos beneficios para las personas, como lo es el tema de la salud visual.

