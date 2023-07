Congreso, responsable en manejo de recursos: Vicente Morales

La responsabilidad en el manejo de los recursos fue la clave para que el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) no le observara al Congreso del Estado un solo peso y que haya cumplido al 100 % con las disposiciones del ejercicio fiscal 2022, aseguró el presidente del Comité de Administración, Vicente Morales Pérez.

En entrevista, dijo que los diputados son conscientes de que el manejo de los recursos debe ser transparente, pues de esta forma el Legislativo da muestra de cómo se debe administrar el dinero público, pero es un trabajo conjunto entre los 25 diputados.

De igual forma, dijo estar satisfechos con su trabajo al frente del Comité, así como de quienes laboran en este, pues han trabajado para poder entregar las cuentas públicas en tiempo y forma y demostrar el manejo responsable.

De acuerdo con los resultados de la fiscalización realizada por el OFS al Congreso del Estado, los servidores públicos que tuvieron bajo su responsabilidad el ejercicio presupuestal realizaron una gestión razonable de acuerdo a las disposiciones legales, contables y administrativas para la aplicación de los recursos asignados y programas aprobados identificados en el contenido del informe del ejercicio fiscal 2022, por el periodo comprendido del uno de enero al 31 de diciembre.

Dentro del informe, el OFS informó que el Poder Legislativo no tuvo atraso en la entrega de las cuatro cuentas públicas; no tuvo ningún porcentaje de probable daño patrimonial; no incumplió con procedimientos de adjudicación de bienes, servicios o de obra pública; no registró casos de nepotismo ni situaciones fiscales indebidas, además de que el porcentaje de solventación de recomendaciones emitidas fue del 100 %.

Asimismo, mostró un porcentaje total de solventación de solicitudes de aclaración, de promoción de facultad de comprobación fiscal, pues no detectaron observaciones de este tipo, entre otros rubros calificados por el Órgano.

