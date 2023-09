Continúa resistencia para evitar que desaparezcan los Bachilleratos Alternativos

En Tlaxcala prevalece la resistencia para evitar que desaparezcan los Bachilleratos Alternativos que fueron sustituidos por los Centros Educativos de Bachillerato Estatal (Cebes).

Local Persiste oposición de padres de familia por cierre de “prepas alternativas”

Son alrededor de 11 planteles los que registran inconformidad de padres de familia y estudiantes que se oponen a perder la clave y el subsistema, pues acusan que los jóvenes dejarán de egresar con carrera técnica y solo obtendrán certificado de estudios de preparatoria.

El pasado 25 de julio fue publicado en el Periódico Oficial de Tlaxcala el acuerdo 001/SEPE/2023 que canceló la clave de centro de trabajo 29ECT0004H con la que operaba el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicio (Cbtis), Plantel 04, ubicado en Texcalac, con la cual, funcionaron 18 sedes más como extensiones de Bachilleratos Alternativos en diversos municipios de la entidad.

La determinación oficial dejó sin validez a los 19 planteles alternativos y los estudiantes fueron incorporados al Cebes, pero este cambio no fue bien aceptado por todos los involucrados.

En un recuento hecho por este Diario son al menos 11 planteles los que están en resistencia porque la modificación afecta a los estudiantes respecto al horario, infraestructura y por dejar de tener carrera técnica.

La inconformidad prevalece en el plantel de San Miguel Xaltipan, municipio de Contla; en la sede principal que contaba con la clave Texcalac, en Apizaco; Tlacotepec, en Xaloztoc; Xipetzinco, en Hueyotlipan; en las cabeceras de San José Teacalco y Amaxac.

Otros planteles en resistencia son Tlacuilohcan, en Yauhquemehcan; Huiloac, en Apizaco; así como las comunidades de Xalpatlahuaya, Francisco Villa y Pueblo de Jesús, en Huamantla.

En las sedes, los padres de familia han mantenido reuniones para llegar a un acuerdo con las autoridades educativas del estado, pero no han logrado solucionar el inconveniente.

Incluso, los afectados de San José Teacalco se trasladaron a la capital tlaxcalteca para protestar en instalaciones de la Secretaría de Educación Pública y externar su rechazo al Cebes.

En general, las principales desventajas que externaron los afectados de los diversos plateles son: los alumnos tomarán clases en escuelas secundarias o telesecundarias, pero lo harán después de que concluya el turno de los alumnos de este nivel educativo, lo que significa que los jóvenes del Cebes pasarán del horario matutino al vespertino y el horario será de 14:00 a 19:00 horas.

Otro inconveniente es la distancia, pues los estudiantes deben recorrer trayectos más largos para llegar a las secundarias o telesecundarias, anteriormente tomaban clases en la zona centro de las comunidades, pues ocupaban auditorios, espacios de las alcaldías y sitios habilitados para recibir educación.

Además, los inconformes mencionaron que al aceptar el cambio a Cebes, los estudiantes dejarán de egresar con carrera técnica y cédula profesional, lo que permitía conseguir un mejor empleo. No obstante, los alumnos que opten por ingresar a otro subsistema que ofrezca carrera técnica, perderán uno o dos años de estudio porque la escuela receptora no validará los estudios por no reconocer la clave.

SOLO SON CUATRO PLANTELES, AFIRMA HOMERO MENESES

En contraste, Homero Meneses Hernández, secretario de Educación Pública en Tlaxcala, ha declarado que son cuatro planteles en resistencia, solo contabilizó a Xaloztoc, Texcalac, Xipetzinco y Xaloztoc.

Homero Meneses Hernández, secretario de Educación Pública en Tlaxcala, explicó que la implementación de este subsistema, cuya rectoría es asumida por el Gobierno del Estado, brinda certeza a los estudiantes de los extintos Bachilleratos Alternativos porque contarán con instalaciones dignas para tomar clases y dejar de acudir a domicilios, iglesias e infraestructura no adecuada.

Añadió que otro problema que resolvieron fue el salario de los docentes, quienes percibían ingresos de donaciones de los padres de familia.

Incluso, en redes sociales mostró la edificación del platel 01 del Cebes, situado en San Luis Apizaquito, municipio de Apizaco, argumentó que construirán más infraestructura para albergar a este subsistema que brinda certeza a los estudiantes de los extintos Bachilleratos Alternativos.

Respecto a la resistencia que prevalece, Meneses Hernández exhortó a las familias a conocer el subsistema educativo y acercarse a la Secretaría de Educación Pública del Estado para ser atendidos y priorizar el diálogo, aclaró que no pueden obligarlos a incorporarse a los Cebes, pero tampoco negarán el derecho de asistir a la escuela.

19 Bachilleratos Alternativos funcionaban en Tlaxcala con la clave escolar del Cbtis 04 de Texcalac.