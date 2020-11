Debe Congreso armonizar leyes por mariguana: Víctor Castro

Una vez que a nivel federal quede aprobada la regulación y despenalización del uso lúdico de la mariguana en México, en Tlaxcala los diputados locales trabajarán para armonizar ese tema con los lineamientos locales, comentó el diputado Víctor Castro López, presidente de la Comisión de Salud del Congreso local.

Señaló que aunque prácticamente es un hecho la expedición de la Ley General para la Regulación del Cannabis, así como la creación del Instituto Mexicano para la Regulación y Control del Cannabis, deben esperar a que ello quede consolidado para que en Tlaxcala comiencen con los trabajos encaminados a adecuar las normas.

Y al explicar que de forma general conoce los alcances del dictamen, opinó que la principal intención de la legalización de la mariguana es el uso médico, más allá del consumo personal que también estará permitido. “Es muy conocido que, por ejemplo, aquellas personas que frotan la mariguana en su cuerpo les ayuda como un analgésico y también es útil para poder controlar muchas otras enfermedades, como el cáncer de los huesos”, expresó.

Con relación al uso con fines recreativos consideró que en cada vivienda los padres y la misma familia deberán valorarlo, principalmente por la seguridad de quienes pueden consumirla y para tener el control, aunque dijo que al tratarse de gramajes pequeños puede no representar un problema de salud. “Además, es importante respetar las disposiciones de la ley para no tener problemas judiciales, también debemos tener el control para que no vaya a ser un problema social que eso ha sido uno de los motivos de la confrontación para su aprobación o no”, comentó.

En noviembre de 2018, el diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, en ese entonces coordinador de la bancada del Partido de la Revolución Democrática, se pronunció a favor de la legalización de la producción y venta de la mariguana.

En ese momento, el legislador local señaló que a partir de la obligación del Congreso de la Unión para despenalizar el uso de Cannabis, el Congreso de Tlaxcala también debería iniciar con la discusión del tema en el ámbito local, sobre todo por las bondades en materia de salud y los beneficios económicos que dejaría.

