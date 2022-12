Debe reforma electoral atender deficiencias de la ley:Jesús Lule

Una reforma electoral debe obedecer a la resolución de problemas detectados en los últimos procesos electorales, deficiencias de la ley o lagunas de la misma, así como situaciones operativas y a un diagnóstico y visión de hacia dónde quieren llevar el sistema, y no simplemente a cambiarlo por cambiarlo, sentenció el vocal ejecutivo de la Junta local del Instituto Nacional Electoral (INE), Jesús Lule Ortega.

Local TET, garante de derechos político-electorales: Claudia Salvador

En entrevista, afirmó, al día de hoy los planteamientos de reforma electoral presentados en el Congreso de la Unión no obedecen a ningún diagnóstico para resolver algo, sino únicamente a cambiar el sistema solo porque sí, lo cual es desafortunado, pues éste mostró funcionar muy bien, tan es así que, en los últimos 40 años, los procesos electorales impugnados a través de las vías establecidas, todo lo han canalizado a través de los conductos institucionales.

Entérate:➡️[Actualización] Con la consigna "el INE no se toca", se suma Tlaxcala a marcha por el INE

Local Participación de la mujer aumentó violencia política

Es un sistema el cual funciona y muy bien, cambiarlo porque sí no es algo que la sociedad mexicana deba ver como algo positivo. Además, consideramos en el INE que cualquier tipo de reforma electoral planteada, primero debe ser en tiempo oportuno, pues desde 1977 a la fecha, todas las reformas planteadas al sistema electoral, han sido aquellas antes de una elección intermedia, no presidencial, y eso debe tomarse en cuenta, manifestó.

Asimismo, resaltó, ensayar un nuevo sistema o modificaciones al mismo implica necesariamente ajustar ciertos criterios no tan precisas en la Constitución y en las leyes, esto para permitir ensayo y error.

Municipios Síndico de Teolocholco denuncia violencia política

No dejes de leer:➡️Amanece Tlaxcala con nueva distritación local aprobada por el INE

Por otro lado, indicó, el INE no atiende especulaciones, por eso esperará la votación de la propuesta de reforma constitucional, y si no es aprobada por la mayoría calificada, como debe ser una de esta magnitud en el Congreso de la Unión y después la mitad de los congresos estatales, pues no habría tal.

Finalmente, señaló, si no hubiera reforma el INE iría a la siguiente elección con las reglas generales que ya cuenta para la organización de la misma, pero deben esperar, aunque como Instituto estarán preparados para actuar en consecuencia.

Lee también:➡️Quitan fondos al INE, pero recibe premio

Las reglas básicas del sistema electoral están establecidas en el artículo 41, de tal manera que sí están ajustadas y son constitucionales porque especifican y describen los principios establecidos en la Constitución.

Jesús Lule Ortega, vocal ejecutivo de la Junta local del INE

LEE MÁS: ⬇️

Local Superan primera fase 43 aspirantes al ITE

Local Califica Barra Mexicana de Abogados como regresiva propuesta de reforma electoral Local México está listo para tener una presidenta: Sheinbaum