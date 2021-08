Denuncian retención de documentos en escuela de Zacatelco

Padres de familia de la secundaria Ignacio Manuel Altamirano de Zacatelco solicitaron el apoyo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) ya que directivos de la escuela se niegan a entregar documentos de conclusión de estudios hasta que paguen cuotas para mantenimiento de las instalaciones educativas.

Al respecto, María N., madre de dos jóvenes que finalizaron su nivel de secundaria, sostuvo que no cuenta con fondos económicos para finiquitar el requerimiento de ayuda el centro educativo.

Dijo que en mayo pasado, dicho cuota para mantenimiento fue establecida en 400 pesos, no pude darla porque mis papás fallecieron por Covid-19 y de ahí se contagiaron tres de mis hijos.Te puede interesar: "Llueva, truene o relampaguee" habrá regreso a clases en agosto: AMLO

Añadió que ha tenido gastos grandes, por lo que no ha podido reponerse. Me dio Covid y se lo expuse a la directora Lucina Sánchez Sampedro, le di a conocer mi problema, pero no fue accesible, sostuvo María N.

Subrayó que cuando llegue a pedir mis documentos fui recibida de forma prepotente, lo que viví no lo deseo a nadie ni a mi peor enemigo, es desesperante estar enfermo, esos dolores no se desean a nadie.

Comentó que ante la negativa de la directora de la secundaria, de darle los documentos de sus dos hijos, acudió a la CEDH

Recientemente la cuota la disminuyeron de 400 a 100 pesos, ante la imposibilidad de darlos pedí que me asignaran un trabajo y una persona me apoyó ya que tengo lesionada una mano,informó la madre de familia.

Dijo que finalmente le fueron entregados los papeles de conclusión de estudios nivel secundaria. Comentó que la institución Ignacio Manuel Altamirano es la escuela más grande de Zacatelco con más de 500 alumnos.

La sociedad de padres de familia no ha dado corte de caja de la administración de recursos obtenidos por cuotas de colaboración

