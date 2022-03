En Huamantla, Lorena Cuéllar pone en marcha programa de detección de cáncer de mama

Esta mañana, en el municipio de Huamantla arrancó un programa estatal para prevenir el cáncer de mama, una enfermedad que si es detectada a tiempo es curable.

Local Unidad Móvil del Sedif lleva servicios médicos a población vulnerable

La Jornada de Detección de Cáncer de Mama inició en la zona oriente del estado y de forma itinerante llegará a todos los municipios a lo largo de este año.

Al encabezar la puesta en marcha, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros expresó que es importante implementar estrategias que colaboren a cuidar la salud de todos los tlaxcaltecas, de forma específica, para evitar esa enfermedad que afecta principalmente a mujeres.

Acompañada, entre otras personas, del alcalde de Huamantla, Juan Salvador Santos Cedillo y de Rigoberto Zamudio Meneses, titular de la Secretaría de Salud del estado (Sesa), indicó que anteriormente en Tlaxcala se hacían ocho mil mastografías al año, pero desde que asumió la gubernatura del estado el número de esos estudios incrementó y el año pasado la meta fue de 18 mil.

Muchas veces las mujeres no se hacen los estudios por falta de recursos, porque una mastografía cuesta alrededor de mil 600 pesos, asevero la gobernadora del Estado. | Karla Muñetón

"Pero hoy queremos hacer 53 mil, mil al día y completamente gratuitos", indicó ante las asistentes al Centro Cívico de Huamantla, sede del evento.

Tras solicitar a las mujeres no postergar su salud por ningún motivo, la mandataria estatal aseguró que su gobierno seguirá siendo un aliado de la salud y que la falta de recursos económicos no será motivo para no atenderse.

" Muchas veces las mujeres no se hacen los estudios por falta de recursos, porque una mastografía cuesta alrededor de mil 600 pesos, y muchas veces no se tiene ese dinero en la bolsa, pero hoy solamente requerimos un poco de su tiempo para salvar su vida y después ustedes estarán más tranquilas y, sobre todo, este gobierno que quiere cuidar a todas ustedes también estará tranquilo ", expresó.

En su oportunidad, el secretario de Salud habló de la importancia de que los gobiernos municipales y el estatal unan esfuerzos para concientizar a las mujeres sobre la importancia de realizarse una mastografía, pues dijo que esa acción salvará muchas vidas.

Añadió que desde la Sesa, el gobierno estatal empuja a la prevención y atención a la salud primaria, acciones en favor de todas las mujeres del estado.

Por su lado, el presidente municipal Juan Salvador Santo Cedillo, calificó la jornada como un momento histórico pues dijo que nunca antes en el municipio se habían hecho tantas mastografías como las que han sido proyectadas en esta ocasión.





