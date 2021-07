En Tlaxcala aumenta el interés por vasectomía: IMSS

Por ser un método de planificación familiar seguro entre los varones, incrementa el interés de la vasectomía cuando ya no desean tener más hijos, señaló el coordinador auxiliar médico de Salud Pública del IMSS en el estado, Arquímedes Díaz Parra, quien agregó que recientemente realizaron 40 intervenciones en su Primera Jornada del año.

Hemos observado una gran participación de los varones y eso nos da gusto, quiere decir que se involucran de lleno en el tema de la planificación familiar que incluye a ambos, hombre y mujer, resaltó.

En Tlaxcala los hombres tanto derechohabientes como no derechohabientes interesados en realizarse la vasectomía pueden acudir a la unidad médica más cercana del IMSS y en el consultorio que les corresponde solicitarla al médico responsable, además de que no hay costo económico de por medio.

Posteriormente el personal médico hace la programación de la intervención, previa firma de consentimiento del interesado y análisis prequirúrgicos para descartar riesgos de salud. Las intervenciones son hechas en el Hospital General de Zona Número 1 y en la Clínica 8, por personal especializado.

En entrevista, el especialista del IMSS, explicó que la vasectomía como método de planificación familiar no afecta la virilidad ni la fuerza en el varón. El procedimiento consiste en el corte y ligadura de los conductos por donde pasan los espermatozoides de los testículos a la vesícula seminal.

Díaz Parra informó que el personal del IMSS está calificado para atender este tipo de métodos, con las dos modalidades sin bisturí y la convencional. En ambos casos el mismo día de la intervención el paciente es dado de alta.

Como es un procedimiento muy seguro no hay riesgo para los varones, hemos tenido casos de personas de 22 y 24 años que la solicitan porque ya tienen la cantidad de hijos que requieren. Tradicionalmente una mujer es la que se somete a un procedimiento definitivo,finalizó.

Finalmente, comentó que la Segunda Jornada de Vasectomía está programada por el IMSS para el mes de noviembre, podrán participar población en general.

ES UN TEMA DE VOLUNTAD

Enrique N., paciente que se practicó la vasectomía, compartió a este Diario que es un tema de voluntad.

En mi experiencia te puedo decir que fue positiva, tardó una hora y no sentí mayor molestia. En cuanto a mi vida sexual no hubo problemas ni secuelas. No me arrepiento del procedimiento porque estoy seguro del número de hijos que quise tener, añadió.

