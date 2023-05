Encara trabajadora del sector educativo a dirigente de la Sección 31 del SNTE

Amalia Maldonado Carrasco, trabajadora del sector educativo, encaró al Secretario General de la Sección 31 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Cutberto Chávez de la Rosa, para que cesen los supuestos actos de acoso en su contra con el afán de que abandone su centro laboral.

Durante la movilización de este 1 de mayo por el Día del Trabajo, la secretaria de la escuela Secundaria General "Lázaro Cárdenas del Río", ubicada en Santa Apolonia Teacalco, María Amalia Maldonado Carrasco, enfrentó al líder sindical para advertirle: "no voy a permitir que me corran, la gente me apoya, Teacalco me apoya, se lo estoy diciendo de frente y avisando, la gente me apoya y no me voy de mi centro de trabajo", a lo que el líder sindical reviró con una mueca y un aplauso.

Frente al templete instalado en la Plaza de la Constitución, la trabajadora del sector educativo señaló que ha sido víctima de acoso en su centro laboral por parte de directivos, supuestamente coludidos con la autoridad sindical para que abandoné sus funciones.

Amalia Maldonado planteó que la situación se derivó después de que evidenciará conductas irregulares cometidas por parte de los docentes, lo que provocó que acentarán inasistencias por parte de la colaboradora a sus actividades diarias y le levantarán un acta administrativa.

Por este hecho, levantó una queja con el jefe de Departamento de Secundarias Generales, Blas Mora Mora, lo que derivó en que el acoso en su contra incrementará y ante ello -afirmó- no permitirá que Cutberto Chávez la despoje de su trabajo, por lo que de seguir esta situación la población de Santa Apolonia Teacalco va a movilizarse.

La auxiliar administrativa comentó que tiene a cargo la documentación de cinco grupos; no obstante, aseguró que se ha visto limitada en sus funciones por la actual directora de la institución, Luz María Vázquez Treviño y el subdirector, Ulises Carro Flores, quienes a toda costa buscan despojarla de su fuente de trabajo.