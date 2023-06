Fundamental, reforzar la seguridad pública: Coparmex

Tras reconocer que la entidad goza de un bajo nivel de incidencia delictiva, César Reyes Chávez, nuevo presidente del Centro Empresarial de Tlaxcala, adherido a la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), aseveró que es fundamental que el gobierno local fortalezca la seguridad pública porque genera un clima de confianza entre los hombres de negocios para las inversiones y mejora las fuentes de empleo.

Local Fomtlax orientó a 760 tlaxcaltecas interesados en obtener un financiamiento

El nuevo Consejo Directivo del organismo empresarial está en funciones para el periodo 2023-2024, presidido por Reyes Chávez con más de 14 años como agremiado. Los vicepresidentes son José Antonio del Castillo Huerta y Guillermo Álvarez Carreón.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes

Ante los medios de comunicación, el dirigente de la Coparmex señaló que un clima de seguridad en Tlaxcala alienta la creación de fuentes laborales dignas, así como la llegada de nuevas inversiones en el sector industrial, comercial y de servicios, al tiempo de combatir la informalidad, que daña a las empresas establecidas que pagan impuestos.

Al referirse a la renuncia de Ramón Celaya Gamboa en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, César Reyes opinó que la administración de Lorena Cuéllar Cisneros tiene los argumentos para hacer los cambios de titulares, según los resultados, comportamientos y posturas. De hecho, no descartó que más adelante agenden un encuentro con el nuevo responsable, Ángel Gilberto Zamora Ibarra, para externarle sus principales preocupaciones en el tema de seguridad.

Local Se reúnen titulares del sector económico del gobierno estatal con 11 alcaldes

La seguridad es un elemento fundamental, vamos a estar al tanto para no descuidar. Hoy el estado está bien en el tema, pero no podemos descuidar. La renuncia en la Secretaría finalmente es un tema que el gobierno debe evaluar, por alguna razón ya no está. Lo que hacemos es sumarnos con el que venga, para trabajar con miras a que Tlaxcala mejore. Nos pondremos en comunicación con el nuevo responsable para saber la línea de trabajo que tendrá

Lee también:➡️ Pide la Coparmex reforzar seguridad en Tlaxcala

Local Avanzan con negociaciones al salario de personal de la iniciativa privada

Se pronunció porque en esta nueva etapa de Coparmex fortalecerán a su gremio para que tengan mejores empresas con planes de crecimiento y emprendimiento, sumado a las líneas de trabajo sobre capacitación en temas de la cultura laboral, cumplimiento de la legalidad, combatir la informalidad y la corrupción.

Tras anotar que más de 120 empresas están agremiadas a Coparmex, el empresario sostuvo que tienen planes de creación de nuevos puestos laborales para este año, apoyando a mujeres, hombres y personas con discapacidad. Buscan que el nivel salarial sea mejor en beneficio de sus colaboradores y la calidad de vida de sus familias.

Expuso que al organismo empresarial sí le interesa trabajar en equipo con el gobierno estatal para sumar al desarrollo económico de Tlaxcala, por lo cual en breve buscará acercamiento con las diferentes autoridades. “El Centro viene creciendo, cada presidente suma, mi misión es seguir fortaleciendo a la Coparmex. Agremiados tenemos más de 120 empresas, el objetivo es sumar más, en empleos hemos venido creciendo tan solo en este año, queremos seguir así”.





Local Visitó gobernadora Lorena Cuéllar empresa DBW en CIX I de Tetla

Más detalles:➡️ Necesaria, la colaboración IP y gobierno: Coparmex

Más adelante, el presidente de la Coparmex reconoció que es preocupante la informalidad en el estado, pues de 10 empleos que se generan, siete son en la informalidad laboral. Su línea de trabajo es que las empresas crezcan para ofrecer empleos con prestaciones de ley y salarios dignos.

Finalmente, Reyes Chávez adelantó que el 14 de julio formalizarán la toma de protesta de la nueva dirigencia de Coparmex Tlaxcala, previendo la asistencia del dirigente nacional, José Medina Mora y Casa.

2 años es la vigencia de la nueva dirigencia de la Coparmex Tlaxcala; tiene permitido un año de reelección.