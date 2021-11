Gana alumna medalla de oro en campeonato internacional

Myrahis Yurizahan Sanluis Cerezo, alumna del tercer grado grupo B de la Escuela Secundaria Técnica No. 36, ubicada en La Joya, en la capital del estado, obtuvo la medalla de oro en la International Music, Science, Energy & Engineering Fair 2021, evento celebrado en línea del 15 al 19 de noviembre, superando a más de 166 proyectos de 26 países.

Con lo anterior, obtuvo el pase para participar en la 1st online International olympiad imagination in science by art in different cultures del dos al cuatro de diciembre próximos, que también será en línea.

Luego de valorar los distintos trabajos presentados, el jurado calificador decidió premiar con el primer lugar a la oriunda de San Gabriel Cuauhtla, lo que demuestra que su proyecto, además de viable, está acordé con los nuevos tiempos, pues brinda una herramienta para docentes y alumnos en la educación a distancia.

Ahí, la joven presentó en inglés su proyecto “Realidad aumentada como herramienta didáctica en la educación”, el cual desarrolló utilizando diferentes herramientas como son aumentative creator, aumentative scoup y tinker cat, que sirven para desarrollar proyectos, observarlos en el teléfono y para desarrollar modelos 3D y animaciones.

Detalló que el objetivo de su trabajo es apoyar a los profesores en su práctica docente, así como contrarrestar el desinterés o aburrimiento que puede llegar a causar la enseñanza y utilizar la tecnología a su favor, además de que sirva para que los alumnos se involucren y después desarrollen un aprendizaje activo.

